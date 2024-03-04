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相機行老闆扮柯南 警民合作偵破獲侵占案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

陳姓男子2月22日到台南市安平區觀賞花燈，不慎將名牌高價位相機放在會場石椅上忘記帶回後，王姓男子涉嫌侵占相機，王還拿到相機行以2千元要以低價賣出。楊姓相機行老闆起疑向警方詢問是否有民眾遺失相機，員警進而查出王涉案，警詢後今天依侵占遺失物罪嫌函送南檢法辦。

臺南市政府警察局第四分局育平派出所於113年3月1日受相機行老闆詢問，店內有民眾欲變賣相機，因有疑問而安平燈區近期是否有民眾遺失相機，經警方查找相關報案紀錄，發現確有失主曾前往他分局報案，該民眾涉嫌觸犯侵占遺失物，警詢後函請臺南地方檢察署偵辦。

據了解，陳姓失主2月22日晚間到安平賞燈，整理隨身物品時，不慎將相機放在會場石椅上忘記帶回，等到回家後才發現相機遺失，2月25日時前往新營警分局報案。

62歲王姓男子涉嫌侵占相機後，王還拿到相機行以2千元要以低價賣出，相機行楊老闆因王因所欲出售的價格明顯低於市場行情，賣家通常會取回記憶卡，過程中並發現王不熟悉相機操作使用，也無法不知悉相機的資訊和來歷，因而起疑並向育平派出所詢問。

育平派出所獲報後，以相機相關各項特徵，及相機內最後照片拍攝時間等資訊縮小範圍，查詢報案紀錄比對，發現失主曾至新營警分局報案後，因而通知失主前來領回。

台南市警四分局長曹儒林表示，員警見微知著，縝密破案值得嘉許，呼籲民眾拾獲遺失物應送交派出所，切勿意圖據為己有以免有觸法之嫌。

王姓男子涉嫌侵占他人相機，遭警方依侵占遺失物罪嫌法辦，圖為遭侵占相機。記者黃宣翰／翻 攝
王姓男子涉嫌侵占他人相機，遭警方依侵占遺失物罪嫌法辦，圖為遭侵占相機。記者黃宣翰／翻 攝
王姓男子涉嫌侵占他人相機（左紅圈者），遭警方依侵占遺失物罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌侵占他人相機（左紅圈者），遭警方依侵占遺失物罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

侵占 失主 老闆

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