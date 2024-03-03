影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

南投竹山杉林溪今發生溺斃事故，一名林姓婦人與親友前往旅遊，行經該園區小木屋附近溪邊時不慎失足落水，由於該婦人疑不諳水性，且該溪段至少2米深，被救起時已失去生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，詳細事發原因仍待調查釐清。

據了解，該名75歲林姓婦人今與親友前往杉林溪賞花遊憩，行經該園區小木屋附近溪流時，疑為取景拍攝溪旁櫻花時不小心失足落水，但婦人不諳水性，落水後掙扎呼救，民眾發現後通報119，園區人員也立刻下水救人，隨後將婦人救起。

而該名七旬婦人被園區救人救起時，已失去生命跡象，現場專業醫護人員馬上以厚棉被為她保暖，降低失溫風險，並使用該園區內AED判讀心律，但因不建議電擊，因此持續施予CPR急救，直到救護車到場，才交由救護人員接手將其送醫。

南投縣消防局指出，今天接近中午時獲報杉林溪發生溺水事故，溺水範圍位於收費站進入的第一座橋至自然教育中心間的溪裡，由於報案民眾指稱，其水深至少2米深，馬上派遣救溺人員攜帶救溺裝備馳援，途中回報已救起，但患者OHCA。

當下獲報溺水者已救起，但無生命跡象，中午12時13分取消救溺勤務，加派高級救護人員，而人員到場時接續急救處置，並將其送醫，途中給予為她注射腎上腺素，每間隔4分鐘施打1次，共施打6次，下午1時27送抵後竹山秀傳醫院。

但救護人員表示，將該名婦人緊急送醫，並經醫院搶救約1小時，最後仍回天乏術，宣告不治；警方則表示，該起事故初步了解應是失足落水，但詳細經過及事發原因仍待進一步調查釐清，確切死因則待檢察官會同法醫進行相驗。