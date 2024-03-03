聽新聞
test
0:00 / 0:00
「平民股神」遭冒用成投資詐騙案 女付虛擬貨幣被騙百萬
近期網路出現假冒「平民股神」蔡松泙的假投資詐騙廣告，招收投資台股及虛擬貨幣，陳姓女子購買虛幣支付卻無法出金，損失1百多萬元。刑事局說，投資應循正常管道，勿輕信來路不明投資廣告。
陳姓女子上月瀏覽YouTube影片，看到自稱「平民股神」蔡松泙的投資廣告，點擊連結加入LINE投資群組，群組成員每天報股市明牌及短期投資計畫，慫恿投資台股及虛擬貨幣；她依指示在投資網站申請帳號及密碼，花1百多萬元購買虛幣轉至對方指定電子錢包，見網站顯示獲利，欲領取獲利時對方要求支付稅金，驚覺受騙報案。
假投資詐騙廣告常出現在高點閱率影片中間或結尾，詐騙集團操控投資網站顯示獲利，誘使被害人加碼給錢，要求支付保證金、稅金等才能出金，最後斷絕聯繫。另外，有詐團登廣告自稱律師、法律顧問公司或駭客組織，宣稱有管道追回詐騙財損，請被害人提供被騙對話截圖、匯款帳號及報案資料，要求支付手續費「二度詐騙」。
刑事局說，投資應循正常管道，要求在投資網站註冊、下載投資App就是詐騙，被害應報案，經由司法程序取回款項，勿相信追回財損廣告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言