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台中騎士心情差上國道 坐涵洞吹風失足墜6米送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天騎機車上國道1號，行經西屯區廣福路一帶時，坐在涵洞上風吹風散心，但不慎失足，跌落6公尺涵洞下方，造成顏面有撕裂傷、牙齒斷裂等傷勢，幸無生命危險，警方後續將通知國道警察局到場查處。

第六警分局西屯所在今天上午9時許獲報，陳姓男子（34歲）從國道一號西屯區廣福路一帶的涵洞掉落，墜落約6公尺高，受有額頭、鼻梁有撕裂傷、牙齒斷裂的傷勢，警方前往醫院查處，了解案發經過。

經查，陳男今天上午心情不佳，騎機車兜風時，將機車違規騎上國道1號，隨後騎到案發地點附近的涵洞時，坐在涵洞上方吹風散心，但一時重心不穩，失足跌落至涵洞下方的西屯區廣福路161巷的路面上，高度約有6公尺，但幸好送醫後無生命危險。

台中市陳姓男子今早將機車違規騎上國道後，坐在西屯區廣福路一處涵洞上方，失足跌落6公尺的地面，被救護車送醫。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今早將機車違規騎上國道後，坐在西屯區廣福路一處涵洞上方，失足跌落6公尺的地面，被救護車送醫。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今早將機車違規騎上國道後，坐在西屯區廣福路一處涵洞上方，失足跌落6公尺的地面，被救護車送醫。圖／讀者提供
台中市陳姓男子今早將機車違規騎上國道後，坐在西屯區廣福路一處涵洞上方，失足跌落6公尺的地面，被救護車送醫。圖／讀者提供

國道 牙齒

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