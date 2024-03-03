台中騎士心情差上國道 坐涵洞吹風失足墜6米送醫

台中市陳姓男子今天騎機車上國道1號，行經西屯區廣福路一帶時，坐在涵洞上風吹風散心，但不慎失足，跌落6公尺涵洞下方，造成顏面有撕裂傷、牙齒斷裂等傷勢，幸無生命危險，警方後續將通知國道警察局到場查處。

第六警分局西屯所在今天上午9時許獲報，陳姓男子（34歲）從國道一號西屯區廣福路一帶的涵洞掉落，墜落約6公尺高，受有額頭、鼻梁有撕裂傷、牙齒斷裂的傷勢，警方前往醫院查處，了解案發經過。