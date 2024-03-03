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婦人過馬路竟將嬰兒車留在路口 警：誇張行為已觸法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名婦人昨天推著嬰兒車穿越路口時，彷彿因有人突然叫她而回頭，並跑回路旁處理事情，一時就把嬰兒車留在路口馬路上，所幸及時有其他人見狀將嬰兒車推回路旁。但誇張行徑被行經的轎車駕駛人錄下貼上網路，警方上午特別表示，這樣的行為已觸法。

據了解，這名婦人昨天推著嬰先車經過大里區立仁路與立新街口，她疑似因有人突然喊她而回頭，因此趕忙去處理，但也就因此把嬰兒車暫放在路口中央。

警方說，目前尚未接獲檢舉，但婦人未依畫設之行人穿越道穿越道路，且將嬰兒車置放於路中相當危險，可依道路交通管理處罰條例第78條1項3款不依規定、擅自穿越車道，以及第82條1項1款在道路置放足以妨礙交通之物，分別處罰500元及1200元以上2400元以下罰鍰。

警方說，婦人的行為實在太危險，尤其是穿越道路時，應沿行人穿越道通行，並注意隨身所攜帶物品及孩童狀況以策安全。

婦人疑似因有人突然喊她而回頭，因此趕忙去處理，但也就因此把嬰兒車暫放在路口中央。圖／取自大里人聊天室
婦人疑似因有人突然喊她而回頭，因此趕忙去處理，但也就因此把嬰兒車暫放在路口中央。圖／取自大里人聊天室

嬰兒 行人

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