影／女山友摔傷左肩骨折 空勤直升機飛南投仁愛卓社大山救援
一名女山友昨晚在南投縣仁愛鄉卓社大山摔傷，左肩疑似骨折請求救援，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，將傷者載回地面，再由救護車載往醫院治療。
空勤總隊今天派出直升機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛楊中凱、機工長楊儒健，特搜隊員張繼元、蘇明焜執勤。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚9點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，今天早上7點執行勤務，南投縣仁愛鄉卓社大山戴姓女性山友摔傷左肩疑似骨折，請求救援。
黑鷹直升機從清泉崗機場起飛，定向飛往卓社大山目標區，到達目標區實施搜尋並發現目標，搜救隊員張繼元出艙執行吊掛救援，完成吊掛救援後，飛回清泉崗機場落地，受傷山友交由消防救護車後送醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言