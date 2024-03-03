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影／女山友摔傷左肩骨折 空勤直升機飛南投仁愛卓社大山救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女山友昨晚在南投縣仁愛鄉卓社大山摔傷，左肩疑似骨折請求救援，空勤總隊今天派黑鷹直升機救援，將傷者載回地面，再由救護車載往醫院治療。

空勤總隊今天派出直升機編號NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛楊中凱、機工長楊儒健，特搜隊員張繼元、蘇明焜執勤。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚9點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，今天早上7點執行勤務，南投縣仁愛鄉卓社大山戴姓女性山友摔傷左肩疑似骨折，請求救援。

黑鷹直升機從清泉崗機場起飛，定向飛往卓社大山目標區，到達目標區實施搜尋並發現目標，搜救隊員張繼元出艙執行吊掛救援，完成吊掛救援後，飛回清泉崗機場落地，受傷山友交由消防救護車後送醫院。

南投縣仁愛鄉卓社大山有登山客受傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供
南投縣仁愛鄉卓社大山有登山客受傷，空勤總隊今天派直升機救援。圖／空勤總隊提供

南投縣 清泉崗機場 黑鷹直升機

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