越女騎註銷車牌機車遭警攔 謊報年齡辯做醫美事有蹊蹺
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，警方見照片中人年紀35歲，和林容貌差很大，林辯稱有做臉部醫美拉提，警追問，林見無法狡賴，拿證件受檢，結果被查出人不只老10歲，還是已逃逸10年的移工。
鳳山警分局文山派出所員警前天下午3時許，巡邏行經鳳山區建國路三段與青年路二段口時，發現越南籍林姓女子（45歲）騎乘機車的車牌已遭註銷，於是趨前攔查。
林女聲稱是剛買的機車，報出一名阮姓女子的身分號碼，警方以小電腦查詢，發現照片中人35歲比較年輕，對林說「這不像你」；林將長髮撥開，指著自己的臉「這裡我有開刀」、「臉部這邊還有拉起來」，有去做醫美變漂亮。
但警方比對照片中女子五官容貌，實在和林女不像，追問下，林拿出證件受檢，結果警方一查，林女真實年紀45歲，且是逃逸10年的移工。
林當下見無法瞞混過關，只好坦承已在台逾期居留超過10年，四處打工，警詢後，依違反入出國及移民法將女林帶往移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案。
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