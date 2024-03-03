快訊

美幫瞄準、烏克蘭扣扳機！中情局助烏抗俄 間諜戰解密

紐時民調揭拜登不支持率創歷史新高！達47% 支持率也落後川普5百分點

微軟Windows作業系統哪一代最差？這2代慘遭批「想灌Linux取代它」

越女騎註銷車牌機車遭警攔 謊報年齡辯做醫美事有蹊蹺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，警方見照片中人年紀35歲，和林容貌差很大，林辯稱有做臉部醫美拉提，警追問，林見無法狡賴，拿證件受檢，結果被查出人不只老10歲，還是已逃逸10年的移工

鳳山警分局文山派出所員警前天下午3時許，巡邏行經鳳山區建國路三段與青年路二段口時，發現越南籍林姓女子（45歲）騎乘機車的車牌已遭註銷，於是趨前攔查。

林女聲稱是剛買的機車，報出一名阮姓女子的身分號碼，警方以小電腦查詢，發現照片中人35歲比較年輕，對林說「這不像你」；林將長髮撥開，指著自己的臉「這裡我有開刀」、「臉部這邊還有拉起來」，有去做醫美變漂亮。

但警方比對照片中女子五官容貌，實在和林女不像，追問下，林拿出證件受檢，結果警方一查，林女真實年紀45歲，且是逃逸10年的移工。

林當下見無法瞞混過關，只好坦承已在台逾期居留超過10年，四處打工，警詢後，依違反入出國及移民法將女林帶往移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案。

越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝
越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，聲稱有做醫美臉部拉提，結果被警方查出是逃逸10年移工。記者石秀華／翻攝

移工 移民署

延伸閱讀

伊能靜飛韓國做醫美 「滿臉針孔」痛得不得了

伊能靜飛韓國做醫美 「滿臉針孔」痛得不得了

三證件拿出來！含「2、3、8」任2碼 烏魚子、和牛、三點蟹吃到飽

將注射針頭丟捷運站垃圾桶 醫美名醫被判6月併科5萬罰金

相關新聞

高雄大型車車禍死亡 比去年多3人

高市1名女大生上月騎車遭大貨車輾斃，據統計，高市年初至今已7人遭撞死亡，比去年同期增3人，高市警方近日加強取締大型重車，...

越女騎註銷車牌機車遭警攔 謊報年齡辯做醫美事有蹊蹺

越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，警方見照片中人年紀35歲，和林容貌差很大，林辯...

彰化2姊妹被撞命危 姊將結合中醫 妹施以幹細胞治療

彰化縣伸港鄉國小3陳姊弟在路口被撞飛，因命危仍在醫院搶救的兩姊妹至今11天，昏迷指數仍一直維持3，其中在彰化基督教醫院治...

罰單陷阱壓過恐罰900..北市47處待轉+槽化線6月前改善

台北市多處道路設計將機車待轉格與槽化線相臨設置，遭民眾質疑根本是「罰單陷阱」。就有機車騎士在內湖區成功路一處待轉區前槽化...

母女騎車找久未見面家人迷路 暖心員警帶路助團圓

73歲鄭姓婦人帶女兒要到台中市東勢區找久未見面的小姑，母女迷路，打電話給小姑又電話不通，她們很擔心獨居小姑安全向警求助，...

1根菸蒂釀大火嗆死隔壁鄰居 肇禍男判決出爐

桃園市桃園區南平路181巷內1棟6層樓公寓5樓出租雅房，2021年12月17日晚間發生火警，鄭姓租客出門上大夜班前，未將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。