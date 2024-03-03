越女騎註銷車牌機車遭警攔 謊報年齡辯做醫美事有蹊蹺

越南籍林姓女子騎乘已註銷車牌機車在高雄市一處路口被警方攔查，謊報友人資料，警方見照片中人年紀35歲，和林容貌差很大，林辯稱有做臉部醫美拉提，警追問，林見無法狡賴，拿證件受檢，結果被查出人不只老10歲，還是已逃逸10年的移工。

鳳山警分局文山派出所員警前天下午3時許，巡邏行經鳳山區建國路三段與青年路二段口時，發現越南籍林姓女子（45歲）騎乘機車的車牌已遭註銷，於是趨前攔查。

林女聲稱是剛買的機車，報出一名阮姓女子的身分號碼，警方以小電腦查詢，發現照片中人35歲比較年輕，對林說「這不像你」；林將長髮撥開，指著自己的臉「這裡我有開刀」、「臉部這邊還有拉起來」，有去做醫美變漂亮。

但警方比對照片中女子五官容貌，實在和林女不像，追問下，林拿出證件受檢，結果警方一查，林女真實年紀45歲，且是逃逸10年的移工。