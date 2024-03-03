母女騎車找久未見面家人迷路 暖心員警帶路助團圓

73歲鄭姓婦人帶女兒要到台中市東勢區找久未見面的小姑，母女迷路，打電話給小姑又電話不通，她們很擔心獨居小姑安全向警求助，派出所員警帶路幫她們找到小姑家，鄰居告知，婦人的小姑去年跌倒受傷，目前被女兒接到豐原照顧，婦人才鬆了一口氣。

上月28日中午12點，73歲鄭姓婦人與女兒神色慌張走進東勢分局中坑派出所，向值班員警表示她們要去東勢區的小姑家時迷路，她們不知道確切地址，一直打電話聯絡不上小姑，小姑獨居，她們也擔心小姑安全。

鄭姓婦人長年住神岡區，日前多次打電話給小姑，對方未接聽電話，小姑是獨居，她擔心小姑安全，趁著228假日，從神岡區由鄭婦女兒騎機車載她到中市東勢區。

她找不到小姑家的路，在附近繞很久，不得已向警方求助，鄭婦向員警表示，她以前都憑藉著印象到小姑家，自己可能因為年紀大，記憶力差，找不到小姑家的路，沿途撥打小姑電話都無法撥通，一時不知所措，剛好看到派出所便入內求助。

東勢分局中坑派出所值班警員羅培倫根據鄭婦提供模糊記憶及印象，拼湊出可能相關資訊，線上查詢她小姑的身分資料，確認身分及住居所後，警員羅培倫擔心鄭婦及其女兒再次迷路，也擔心其小姑的安全，主動提出要幫忙帶路。

警員協助帶路下，她們終於順利抵達小姑家，但小姑家大門深鎖，詢問附近鄰居才知道鄭婦小姑去年跌倒受傷，小姑的女兒接到豐原區照顧，最後鄭婦成功與小姑聯繫上並確認平安。鄭婦人和家人對於警方熱心協助深表感謝。