李長榮化工泥塊崩塌 活埋1工人

高雄李長榮化工廠昨午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝 高雄市前鎮區李長榮化工廠昨午驚傳工安意外，5名工人清洗油槽時，槽壁上方汙泥塊突然塌下掉落，4工人緊急逃離，但吳姓工人卻慘遭活埋受困，由於塌陷處僅容一個人空間，消防員得戴呼吸器挖泥，且每隔一段時間得換班搶救，至昨晚尚未救出。勞工局昨已勒令停工，並表示雇主未採取擋樁、護網等必要設施，最高可處30萬罰款。

警消調查，位於前鎮區國華二街的李長榮化工廠昨早8時5名工人進行油槽清洗作業，原預定下午4時30分完成作業，未料2時44分左右，油槽槽壁汙泥塊陸續掉落，4名工人緊急從油槽下方逃離，後來發現吳男（48歲）不見人影，才發現已遭汙泥塊活埋受困在油槽中，急打119求救。

消防局獲報先出動10車25人前往搶救，第一線消防和特搜人員抵達，發現直徑約10餘公尺、高10餘公尺的油槽汙泥整片塌下來，塌陷處僅容一個人可穿梭，且現場通風不良救人不易，後續增派16車41人，但只能先讓第一線搜救人員戴呼吸器進入，徒手和持工具挖泥。

搜救人員擔心挖泥上方汙泥塊又再度掉落造成危險，便採換班輪替方式搜救，由於吳男遭活埋數小時，至晚間搜救人員尚未發現，仍和時間賽跑搶救中。

市府勞工局表示，經勞動檢查處初步調查，研判雇主使勞工從事槽內媒焦油塊清除作業時，未採取擋樁、護網等必要設施，因槽壁的煤焦油塊突然崩落而肇災，雇主違反職業安全衛生法規定，已勒令現場停工，最高可處30萬元罰鍰。