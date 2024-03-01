欠債搶銀樓賭一把！搶匪法網「南」逃想和外婆講這句話

沈姓男子昨行搶台北市北投區某銀樓，得手151條金鍊（價值約800萬餘元），犯後搭車逃跑，最後在國道一號北上嘉義段遭警查獲；據悉，沈男一路往南逃逸，是因將他一手拉把大的外婆住在高雄鳥松，但抵達高雄時夜已深，他擔心驚擾年邁外祖父母，才「過家門而不入」。

警方調查，37歲沈男昨午2時許到北投區中和街某銀樓，向老闆73歲闕姓婦人佯稱要買金飾，趁隙繞進櫃檯掐住闕婦頸部，將其壓在地上，搶走櫃檯下一整袋金飾，得手後從店家後門逃跑，經查確認沈男得手151條金項鍊、價值約800萬餘元。

沈男犯後搭車逃逸，經苗栗、竹南、台中、台南、高雄左營，途中轉乘高鐵、多部計程車，分別向兩處銀樓銷贓3條、1條金鍊，不斷製造斷點，增加警方查緝難度，又將手機開開關關，規避警方追緝。

沈男深夜時分抵達高雄左營後卻改往北逃，警方在國道一號北上嘉義段攔截圍捕沈男所乘計程車，起獲147條金鍊及銷贓所得31萬餘元，今午警詢後依強盜罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後認沈男有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

沈男落網後坦承犯行，稱因身背巨額債務，無力償還，又與家人吵架，心情不好之下決定「賭一把」，行搶銀樓變現，用來償還債務，並坦言犯後一路南下，是想到高雄鳥松看看外公外婆，但到高雄時夜已深，不想驚擾年邁長者，所以又搭上計程車，要司機開往桃園中壢。

據悉，沈男先前曾涉竊盜、妨害自由案，因好賭欠債，向銀行等各方借貸後，輾轉欠下4、500萬元債款，3年前妻子決定離婚，帶著年幼女兒回宜蘭生活，拒絕讓沈男和女兒見面，沈男嘗試還款振作。

他以父親名義開戶，騎父親的機車，以外送員工作為業，每月賺進約4萬餘元薪資，一半用來還款、一半用來生活，但百萬債務還款之路看不到盡頭，令他感到窒息；他偶爾會找朋友小酌解悶，父母的苦口婆心聽起來卻十分刺耳，像在指責他不該再亂花錢，過年期間沈男因此與父母大吵一架，脫口「不然我乾脆去吃免錢飯好了」。

相對父母曾掏錢資助沈男，沈男哥哥將沈男介紹到同學開設的工廠內工作，未料沈男工作沒做好，還向工廠老闆預支薪水，兄弟倆近日又因此爆發爭吵，隨後開始在外過夜不回家，期間二度到被害銀樓假意買金飾，實則是勘查現場環境，確認銀樓平時只有闕婦一人看顧，昨午便伺機犯案。

沈男外婆年近90歲，要行搶73歲的闕婦，心中有過猶豫，最後還是決定行搶「賭一把」；案發後他自知遲早會被逮，只想爭取時間，當面向把自己照顧長大的外婆說「我要進去關了」，至於原本積欠的債務不但未能償還，現在還因案可能面臨刑責，沈男自認「也許進去靜一靜比較好」。