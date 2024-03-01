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和時間賽跑！高雄工人遭泥塊壓住活埋近4小時 消防挖泥搶救中

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和時間賽跑！高雄工人清油槽遭泥塊壓住受困 消防戴呼吸器挖泥搶救中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝

位於高雄市前鎮區李長榮化工廠今天下午2時44分許傳出工安意外！5名工人清洗油槽時，突然槽壁上方的汙泥塊塌下掉落，4工人緊急逃離，但吳姓工人卻慘遭活埋受困，由於塌陷處僅容一個人空間，消防員得戴呼吸器挖泥，且每隔一段時間得換班搶救，目前和時間賽跑，尚未救出受困的吳男。

警消調查，位於前鎮區國華二街的李長榮化工廠今天上午8時許有5名工人進行油槽清洗作業，原本預定下午4時30分許完成作業離開，未料2時44分許，油槽槽壁汙泥塊陸續掉落，4名工人發現苗頭不對緊急從油槽下方逃離。

4人後來發現同事吳姓男子（48歲）不見人影，才發現吳男遭汙泥塊活埋受困在油槽中，急打119求救，消防局獲報先出動10車25人前往搶救。

第一線消防和特搜人員抵達現場後，發現直徑約10餘公尺、高10餘公尺的油槽汙泥整片塌下來，塌陷處僅容一個人可穿梭的空間，且通風不良、救人不易，只能先讓第一線搜救人員戴呼吸器進入，徒手和持工具挖泥。

由於擔心挖泥上方的汙泥塊又掉落，造成危險，搜救人員採換班輪替方式搜救，由於吳男遭活埋將近4小時，目前搜救人員尚未看到他受困的身軀，和時間賽跑搶救中。

高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
高雄李長榮化工廠今天下午傳工安意外，吳姓工人被油槽泥塊壓住受困，警消搶救中。記者石秀華／翻攝
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