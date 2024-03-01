半日偵破百萬銀樓搶案 北市警局長：團隊合作優秀典範

台北市北投區某銀樓昨午遭搶151條金鍊，財損約800萬元，警方鎖定犯嫌身分後漏夜追查，一路追至高雄左營，今凌晨在國道一號嘉義段截獲搶匪沈男，北市警局長張榮興下午特別到北投分局頒發加菜金，肯定北投分局、市刑大、鑑識中心等通力合作迅速破案，是團隊合作的優秀典範。

37歲沈男身背百萬元賭債，日前與家人爭吵，脫口「不然我去吃免錢飯好了」，昨午2時許到北投區中和街上某銀樓假意購買金飾，趁隙闖進櫃檯推倒73歲闕姓老闆娘，搶走1袋151條金項鍊，造成店家財損約800萬餘元。

警方獲報展開調查，轄區北投分局與北市刑警大隊偵七隊、科偵隊、北市鑑識中心等共組專案小組，過濾相關監視器畫面，鎖定沈男身分及行蹤，一路向南追人，途經苗栗、台中、台南、高雄左營等地，因沈男不斷變裝、轉乘不同計程車，偵辦難度倍增。

專案人員持續追查，今凌晨1時40分在國道警察局協助下，在國道一號嘉義段截獲沈男所乘計程車，起獲147條金鍊及銷贓所得31萬餘元等贓證物，警方上午偵詢後，依強盜罪嫌將沈男移送士林地檢署偵辦。