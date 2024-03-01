北投銀樓搶匪犯後逃往左營 過祖母家門而不入原因曝光

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

沈姓男子積欠百萬賭債，過年期間又與母親爭吵，脫口「不然我去吃免錢飯」，昨午行搶台北市北投區某銀樓，得手金鍊151條（價值約800萬元），犯後搭車南逃，邊逃邊銷贓，變裝、轉車等製造斷點規避查緝，警方過濾相關監視器畫面後仍鎖定沈男行蹤，今凌晨在國道一號嘉義段截獲沈男，依法送辦。

警方調查，37歲沈男昨午2時許進入北投區中和街某銀樓，向老闆73歲闕姓婦人稱要買金飾，趁隙繞進櫃台將闕婦壓在地上，搶走一袋金飾，得手後從店家後門逃逸，闕婦隨即報警求助。

闕婦指稱，共遭搶151條金項鍊，要價約800萬元，她平時用一只塑膠袋包裝，顧客要看金飾時，則將整袋金飾放在櫃檯下，一條條拿出展示；案發時沈男佯稱要買金項鍊，卻趁其介紹商品時衝進櫃檯，伸手掐住她的頸部，將其壓制在地，雖沈男一言未發，但闕婦自知遭搶，嚇得不敢亂動，沈男抄起整袋金飾，得手後拔腿逃跑。

據悉，沈男曾涉竊盜、妨害自由案，與妻離婚後，與哥哥、母親居住北投區，平時以外送工作為業，案發前2日，沈男曾二度到銀樓佯稱有意購買金飾，但都沒消費，以此勘查銀樓內外情況，確認電內平時只有闕婦一人看管。

警方過濾相關監視器畫面，鎖定沈男涉有重嫌，沈男家人證實，沈男在外欠債、無力償還，過年期間因沈母責罵沈男遊手好閒，母子二人爆發爭吵，沈男曾脫口「不然我去吃免錢飯好了」；另，沈男偶爾連日在外過夜，此次案發2日前就未返家。

警方循線清查，發現沈男犯後從店家後門遁入暗巷，搭乘計程車先到大同區延平北路向不知情銀樓銷贓3條金鍊，又到大直美麗華百貨購買衣服及名牌背包變裝，再到台北車站搭乘高鐵南下。

沈男刻意避開大站，在苗栗豐富站下車，轉乘計程車到竹南市區，向不知情銀樓銷贓1條金飾，再到台中麗寶購物中心另買衣物變裝，晚上10時到逢甲夜市吃晚餐，再台南換車1次，深夜又在高雄左營換車1次，改往北逃。

專案人員鎖定沈男行蹤後，請求國道警察局協助攔截圍捕，今凌晨1時40分在國道一號嘉義段截獲沈男，他自知無路可逃，初步坦承犯行，稱在外欠下百萬元賭債，又與母親爭吵，心情不好，所以行搶。

警方在沈男身上起獲147條金項鍊、現金31萬餘元、銷贓收據等贓證物，沈男供稱，已銷贓的4條金鍊只變賣換得31萬餘元，他買新衣服、包包的費用及跑路費，大部分是他自己的錢，警方仍持續清查沈男不法所得。

據了解，沈男向南逃逸的過程中，警方早已過濾沈男生長背景及交友狀況，不排除沈男犯後會逃往高雄左營求助將他拉把長大的祖父母，早已設伏準備逮人，但沈男因抵達高雄時已是深夜時分，擔心驚擾到年邁祖父母，所以過家門而不入，最後在國道上被截捕。

警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。

警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影
警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影
警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影
警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影
警方在沈男身上起獲147條金項鍊、現金31萬餘元、銷贓收據等贓證物。記者李隆揆／攝影
警方在沈男身上起獲147條金項鍊、現金31萬餘元、銷贓收據等贓證物。記者李隆揆／攝影
北投分局分局長陳瑞基出面說明案情。記者李隆揆／攝影
北投分局分局長陳瑞基出面說明案情。記者李隆揆／攝影
警方在沈男身上起獲147條金項鍊、現金31萬餘元、銷贓收據等贓證物。記者李隆揆／攝影
警方在沈男身上起獲147條金項鍊、現金31萬餘元、銷贓收據等贓證物。記者李隆揆／攝影
警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影
警方表示，全案經報請士林地檢署檢察官指揮，漏夜查獲沈男到案，詢後依強盜罪嫌將其送辦，因沈男顯有逃亡之虞，將建請檢方聲押。記者李隆揆／攝影

國道 金飾 銀樓

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