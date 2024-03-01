彰化員林殺樹凶手抓到了！竟是油漆商「買凶」注射農藥
彰化縣員林市員林大道四段行道樹落葉惹來殺身之禍？日前民眾通報有4棵行道樹遭鑽孔疑注射毒液，員林警分局調閱最近兩個月內的鄰近路口錄影監視畫面，鎖定張男、林男涉有重嫌，林男被捕後坦承行道樹影響他的油漆工程品質，憤而雇用張男毒害樹木，警方依妨害公務罪、毀損罪嫌移送偵辦。
員林警分局今表示，上個（2）月26日接獲員林市公所報稱，員林市員林大道4段有4棵水黃皮行道桔的根部，遭歹徒蓄意鑽孔後再灌入不明藥劑而枯死，經調閱近兩個月數十支附近路口監視器影像加以分析，鎖定永靖鄉張男（63歲）、林姓（49歲）涉有重嫌。
張嫌被傳喚到案，坦承受雇林嫌，使用手動鑽孔機在樹幹鑽孔，再注射年年春農藥。警方找到手動鑽孔機和殘留年年春的空瓶，並傳喚林嫌。林嫌稱，承包行道樹後面的一戶店面油漆工程，施工時落葉吹到店面影響施工品質，憤而「買凶殺樹」。警方依「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪、毀損罪嫌移送偵辦，另依彰化縣樹木自治條例函送彰化縣政府裁處。
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