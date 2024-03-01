行搶北投銀樓800萬金飾！嫌曾嗆母「不然我去吃免錢飯」

台北市北投區中和街某銀樓昨遭搶147條金飾，財損約800萬元，警方介入後鎖定沈姓男子涉案，經漏夜追查，今凌晨在國道一號北上嘉義段截捕沈男，起獲143條金飾、現金30萬餘元等贓證物，沈男對於犯行坦承不諱，稱因在外欠債又與母親吵架，所以犯案，警詢後將依強盜罪嫌將其送辦。

警方調查，37歲沈男29日下午2時許在北投區中和街某銀樓，向銀樓老闆73歲闕姓婦人稱要買金飾，趁闕婦展示、介紹金飾時不注意，跳進櫃檯內伸手摀住闕婦嘴巴，又掐住闕婦頸部，把闕婦整個人壓在地上，逼迫其交出金飾，行搶得手後從店家後門逃離，闕婦隨後報警求助。

據悉，沈男先前曾涉竊盜、妨害自由案，離婚後與母親居住北投區，平時以外送員為業，犯案前曾二度勘查現場，在2月27、28日分別上門假裝挑選金飾，但都未消費就離開；昨犯案前曾在銀樓外徘徊，確認店內僅有闕婦一人後入內行搶。

案發後，沈母證實母子2人曾爭吵，沈男因在外欠債無力償還，曾說「不然我乾脆去吃免錢飯」，不料真的跑去搶銀樓。

轄區北投分局獲報展開調查，清查確認闕婦共遭搶147條金飾，財損約800萬餘元；另與台北市刑警大隊配合追人，相關監視器畫面顯示，沈男犯後循店家後門遁入暗巷，躲避查緝，攔乘計程車到大同延平北路，向不知情銀樓銷贓3條金飾，又到大直美麗華百貨購買衣服、男用名牌包等變裝，再到台北車站轉乘高鐵南下。

沈男在苗栗豐富高鐵站下車後，一路搭乘計程車南移，途中多次變換不同計程車，製造斷點規避查緝。他依序到竹南市區向不知情某銀樓再銷贓1條金飾，到台中麗寶購物中心再次買衣服變裝，到逢甲夜市吃晚餐後，台南變換計程車，深夜又在高雄左營搭乘另輛計程車北上。

專案人員鎖定沈男行蹤後，請求國道警察局協助攔截圍捕，今凌晨1時40分在國道一號嘉義段截獲沈男，沈男初步對犯行坦承不諱，坦言在外欠下大筆賭債，又與母親爭吵，心情不佳，所以行搶「賭一把」。

警方在其身上起獲金條143條、現金30萬元等贓證物，另稱一路南下至高雄折返北上，是想沿途找地方銷贓，無奈深夜已無店家營業，所以想先北返後伺機脫手金飾，未料被逮。