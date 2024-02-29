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百貨櫃哥涉偷拍14歲短裙少女 手機錄影藏手提袋平板還存多人影像

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北士林區天母一家百貨公司，日前傳出偷拍案，一名媽媽帶著14歲女兒逛街，發現可疑男子持手提袋多次靠近穿短裙的女兒，發現疑為偷拍惡行，男子隨即逃逸無蹤。警方獲報後，調閱監視器查出，男子是眼鏡專櫃櫃哥張男，搜索查扣其平板，還發現其他偷拍裙底風光影像。士林地檢署偵結，依無故竊錄他人性影像罪嫌起訴。

起訴指出，張姓男子在天母一家百貨公司擔任店員，去年5月6日晚上6時許，目睹14歲少女穿短裙，蹲在其他專櫃的貨架旁觀看商品，涉持IPHONE 11開啟錄影功能，放在手提袋內，緩緩接近少女後方，放置手提偷拍少女裙底性影像。

當下，少女和母親一同逛街，母親發現男子多次拿出現在女兒身旁，懷疑他在偷開，正當要喊叫時，男子拔腿逃逸，母親便帶著女兒報案提告。

警方獲報後調閱監視器畫面，發現偷拍男逃回眼鏡專櫃，循線整握身分，並持搜索票搜索張男住處，查扣手機、平板等證物。張男已刪除少女的隱私畫面，但他的平板中還有其他被害女子的裙底風光，但無法辨識身分、及作案地點。

張男到案供稱，他有偷拍裙底，但真不知女子未成年，女子穿便服，不清楚真實年紀，「當時很急，沒有仔細看清楚女子長相」。士林地檢署偵結，認定張男涉犯無故竊錄他人身體隱私部位、無故竊錄他人性影像罪，依法起訴。

警方查扣百貨眼鏡專櫃櫃哥的平板中，存有偷拍影像。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣百貨眼鏡專櫃櫃哥的平板中，存有偷拍影像。記者蕭雅娟／翻攝

偷拍 監視器

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