中科院驚傳電子系統所女生墜樓不治 現場見半瓶高梁

桃園市轄區中科院電子系統研究所驚傳一名女技術員墜樓案，該所吳姓女技術員昨天下午在研究所大樓5樓墜樓，現場遺留半瓶高梁，無打鬥痕跡，院方將吳女緊急送醫不治，檢警今天下午相驗，吳女疑似罹患憂鬱病，排除他殺之嫌，真正死因將由法醫釐清。

中科院電子系統研究所是國造相列雷達、測波裝備、資訊管理系統研發重鎮，據公司登記有千餘名員工，業務性質機敏。

檢警調查，吳女（29歲）任職中科院電子系統研究所術員，她昨天下午在該所大樓5樓不明原因墜樓，倒臥院區馬路失去意識，院方人員發現報案，119送醫急救仍告不治，吳女家屬十分難過。

吳女疑似罹患憂鬱病史，曾看心理醫師，警方在大樓陽台現場發現，喝過的半瓶高梁酒，現場無打鬥痕跡、門窗無破壞情形，未留下遺書，檢警和法醫相驗死因仍需進一步釐清。

中科院表示，對吳姓女員工不幸死亡深表遺憾，現已聯繫家屬到院處理，將全力協助吳女後續喪葬事宜，院方亦將成立專責小組，配合檢警調查釐清死因。

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