聽新聞
test
0:00 / 0:00
中科院驚傳電子系統所女生墜樓不治 現場見半瓶高梁
桃園市轄區中科院電子系統研究所驚傳一名女技術員墜樓案，該所吳姓女技術員昨天下午在研究所大樓5樓墜樓，現場遺留半瓶高梁，無打鬥痕跡，院方將吳女緊急送醫不治，檢警今天下午相驗，吳女疑似罹患憂鬱病，排除他殺之嫌，真正死因將由法醫釐清。
中科院電子系統研究所是國造相列雷達、測波裝備、資訊管理系統研發重鎮，據公司登記有千餘名員工，業務性質機敏。
檢警調查，吳女（29歲）任職中科院電子系統研究所術員，她昨天下午在該所大樓5樓不明原因墜樓，倒臥院區馬路失去意識，院方人員發現報案，119送醫急救仍告不治，吳女家屬十分難過。
吳女疑似罹患憂鬱病史，曾看心理醫師，警方在大樓陽台現場發現，喝過的半瓶高梁酒，現場無打鬥痕跡、門窗無破壞情形，未留下遺書，檢警和法醫相驗死因仍需進一步釐清。
中科院表示，對吳姓女員工不幸死亡深表遺憾，現已聯繫家屬到院處理，將全力協助吳女後續喪葬事宜，院方亦將成立專責小組，配合檢警調查釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言