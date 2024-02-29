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台中男子游走頂樓女兒牆嚇壞路人 僵持2小時被救下

聯合報／ 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

台中市27歲曾姓男子疑與妻子口角，今天上午站在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，情緒激動，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報後耐心勸導，安撫其情緒，消防局也在樓下鋪設氣墊預防，但曾男因情緒非常不穩定，跨過女兒牆坐在其外緣僵持約2小時，員警及消防分隊隊員趁其不備，共同將男子拉回頂樓內牆地面上，並協助就醫，化解危機。

台中市27歲曾姓男子今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人。圖／讀者提供
台中市27歲曾姓男子今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人。圖／讀者提供

台中市警局烏日分局說明，警方在今天上午8時52分許，獲報有一男子站在頂樓外圍女兒牆上，大聲喊叫，烏日派出所員警趕赴現場發現，曾男跨過女兒牆，坐在女兒牆外，情緒不穩，員警耐心勸導，安撫其情緒，在10時54分員警及消防分隊隊員趁其不備共同拉回頂樓內牆地面上，並配合家屬護送至中山醫院就醫，無傷亡情事。

烏日警分局呼籲，民眾要尊重生命、愛惜生命，自殺不能解決問題，只是會將悲痛延續給親人，切勿因一時衝動而做出令家人悲痛、遺憾又後悔的傻事，可善用「1925安心專線」、「1995生命線服務」尋求幫助。勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，只要勇敢給自己機會邁出第一步，定能度過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市27歲曾姓男子（左）今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報耐心勸導，並在2小時後將男子救下。圖／讀者提供
台中市27歲曾姓男子（左）今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報耐心勸導，並在2小時後將男子救下。圖／讀者提供
台中市27歲曾姓男子今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報耐心勸導，消防局也在樓下鋪設氣墊預防。圖／讀者提供
台中市27歲曾姓男子今早在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報耐心勸導，消防局也在樓下鋪設氣墊預防。圖／讀者提供

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