聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中男子游走頂樓女兒牆嚇壞路人 僵持2小時被救下
台中市27歲曾姓男子疑與妻子口角，今天上午站在烏日區一棟大樓頂樓女兒牆上游走，情緒激動，大聲喊叫，嚇壞路人，警方獲報後耐心勸導，安撫其情緒，消防局也在樓下鋪設氣墊預防，但曾男因情緒非常不穩定，跨過女兒牆坐在其外緣僵持約2小時，員警及消防分隊隊員趁其不備，共同將男子拉回頂樓內牆地面上，並協助就醫，化解危機。
台中市警局烏日分局說明，警方在今天上午8時52分許，獲報有一男子站在頂樓外圍女兒牆上，大聲喊叫，烏日派出所員警趕赴現場發現，曾男跨過女兒牆，坐在女兒牆外，情緒不穩，員警耐心勸導，安撫其情緒，在10時54分員警及消防分隊隊員趁其不備共同拉回頂樓內牆地面上，並配合家屬護送至中山醫院就醫，無傷亡情事。
烏日警分局呼籲，民眾要尊重生命、愛惜生命，自殺不能解決問題，只是會將悲痛延續給親人，切勿因一時衝動而做出令家人悲痛、遺憾又後悔的傻事，可善用「1925安心專線」、「1995生命線服務」尋求幫助。勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，只要勇敢給自己機會邁出第一步，定能度過難關。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言