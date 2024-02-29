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雲林婦失蹤媽祖示意在「原地」 七日果真原地「浮現」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣80歲老婦於元宵節前本月21日和鄰居到北港拜拜，兩人走散，阿婆就此失縱，遠在台北的家人得知報案，因進香期人潮多，北港警方透過監視器好不容易找到阿婆位在北港觀光大橋附近的身影，但動員遍尋不著，家人十分焦急，透過電視尋人啟事仍找不到，昨天下午被發現浮屍於北港溪，尋人過程家人曾向媽祖請示，示意「人在原地」，沒想到阿婆經過七日果真浮現原地，連警方也感神奇。

家住雲林崙背鄉的80歲老婦，在元宵節前3天的本月21日和鄰居一起搭車到北港朝天宮拜拜，因當天人潮相當多，兩人在人群中走散，鄰居相當著急，到車站等了很久，未見阿婆到來，趕緊打電話聯絡在台北的家人，其家人馬上向台北警方報案，再轉給北港警方協尋。

阿婆的人家也馬上趕到北港找人，北港派出所透過監視器從人山人海中，好不容易發現阿婆，其最後身影出現在北港觀光大橋前，不久人影消失，警方隨即趕往尋找但沒能找到，家人十分焦急，除透過電視台並張貼尋人啟事請各方協尋。

阿婆的家人也到朝天宮「博杯」抽籤向媽祖請示，示意「人在原地」，警方再度委請救難協會出動到觀光大橋一帶尋找卻仍未找到人，幾天來也沒有消息。昨天下午一名吳姓民眾騎車運動，路過觀光大橋下的停車場稍作休息，意在的北港溪岸的草叢發現一浮屍，警方獲報趕到從屍體衣著馬上認出是失縱多日的阿婆。

當時浮屍很快被水流沖往下游，警方請消防隊協助，出動小艇沿溪追趕，半途還一度擱淺，終在距大橋約1、2公里處打撈上岸，家屬趕到感謝大家熱心協尋，因失縱的阿婆在七日後「浮現」在大橋下，與媽祖示意「人在原地」不謀而合，令警方感到神奇。至於阿婆如何會落水，警方將再進一步相驗調查。

失縱長達七日的雲林阿婆最後身影出現北港觀光大橋附近。圖／北港分局提供
失縱長達七日的雲林阿婆最後身影出現北港觀光大橋附近。圖／北港分局提供
警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影
警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影
發現浮屍的民眾向家屬和警方說明發現經過。記者蔡維斌／攝影
發現浮屍的民眾向家屬和警方說明發現經過。記者蔡維斌／攝影
遠望一處小黑點是落水的老婦人，警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影
遠望一處小黑點是落水的老婦人，警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影
警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影
警方協請消防隊出動救生艇將失縱落水的老婦人打撈上岸。記者蔡維斌／攝影

元宵節 北港朝天宮 家人

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