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男患高山症 高雄消防「醫師線上授權」給藥創全台首例

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

楊姓山友今日凌晨2時攀登石山時發生高山症受困營區，消防局接獲通報派遣桃源、茂林、那瑪夏等分隊前往救援，早上申請直升機吊掛，由於患者症狀未改善，消防局救護技術員啟動線上醫療指導，並獲醫療指導醫師授權給予藥物，創下全台首例由消防局救護員給予高山症相關藥物的案例。

該名50歲楊姓山友從昨日起就開始出現頭暈、噁心、劇烈嘔吐及胸悶等疑似高山症症狀，即使隊友協助下降高度亦無法緩解，消防局申請直升機協助吊掛同步派遣杉林分隊高級救護技術員陳茂軒及李丹鳳攜帶高山症用藥前往接駁，經評估患者狀況並請求醫療指導醫師指導後，給予緩解噁心、嘔吐的藥物。

衛生福利部旗山醫院急診主任梁祐瑋說明，高山上因氣體壓力改變，人在缺氧時出現頭痛、頭暈或失眠等症狀稱為急性高山症；當患者發生劇烈嘔吐時，代表症狀可能持續惡化成為高山肺水腫及高山腦水腫，應盡速下降高度就醫，若患者已經無法行動，則須倚靠消防局的搜救人員盡早介入處置。

梁祐瑋指出，本案患者雖然經由直升機載下山，但仍持續有噁心、嘔吐的情形，經出勤的高級救護技術員評估無相關用藥禁忌症並請求線上醫療指導，同意經靜脈注射給予緩解嘔吐的藥劑Metoclopramide。

消防局緊急救護科長黃士純表示，高級救護技術員預立醫療流程中，針對「高山症」常見的症狀或急性高山肺水腫、高山腦水腫，開放高級救護技術員評估並在醫療指導醫師線上指示授權下，可以給予5種口服、肌肉注射或靜脈注射藥物，以及時緩解患者症狀、提升救援效率。

高雄市消防局高級救護技術員啟動線上醫療指導，並獲醫療指導醫師授權給予藥物，創下全台首例由消防局救護員給予高山症相關藥物的案例。圖／高雄消防局杉林分隊提供
高雄市消防局高級救護技術員啟動線上醫療指導，並獲醫療指導醫師授權給予藥物，創下全台首例由消防局救護員給予高山症相關藥物的案例。圖／高雄消防局杉林分隊提供
一名楊姓山友今日凌晨2時攀登石山發生高山症受困營區，消防局接獲通報派遣桃源、茂林、那瑪夏等分隊前往救援，早上申請直升機吊掛。記者宋原彰／翻攝
一名楊姓山友今日凌晨2時攀登石山發生高山症受困營區，消防局接獲通報派遣桃源、茂林、那瑪夏等分隊前往救援，早上申請直升機吊掛。記者宋原彰／翻攝

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