男子駕曳引車「沿路噴汙泥」 警方開罰並以公共危險究責

葉姓男子駕駛曳引車載運汙泥廢土，今天清晨行經苗栗縣銅鑼鄉時，車斗未嚴密覆蓋，以致汙泥沿路散落在車道上，汙染路面還造成一名機車騎士行經時摔傷，警方調閱路口監視畫面追查出肇事駕駛，依法開罰，因散落汙泥造成他人受傷，警方也將以公共危險罪嫌追究他的刑責。

苗栗警分局銅鑼分駐所清晨6點40分獲報，台13線公路與苗83線、苗83線與雙峰路、縣道119與雙峰路都有汙泥滲漏在路面，還造成機車騎士跌傷送醫治療，警方立即派員到現場處理、管制交通，並通報苗栗縣環保局，銅鑼鄉公所清潔隊及消防隊等到場協助，上午9點30分將路面清除，恢復正常交通。