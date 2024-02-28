男子駕曳引車「沿路噴汙泥」 警方開罰並以公共危險究責
葉姓男子駕駛曳引車載運汙泥廢土，今天清晨行經苗栗縣銅鑼鄉時，車斗未嚴密覆蓋，以致汙泥沿路散落在車道上，汙染路面還造成一名機車騎士行經時摔傷，警方調閱路口監視畫面追查出肇事駕駛，依法開罰，因散落汙泥造成他人受傷，警方也將以公共危險罪嫌追究他的刑責。
苗栗警分局銅鑼分駐所清晨6點40分獲報，台13線公路與苗83線、苗83線與雙峰路、縣道119與雙峰路都有汙泥滲漏在路面，還造成機車騎士跌傷送醫治療，警方立即派員到現場處理、管制交通，並通報苗栗縣環保局，銅鑼鄉公所清潔隊及消防隊等到場協助，上午9點30分將路面清除，恢復正常交通。
員警調閱路口監視器查明車號，並通知駕駛人葉姓男子到場接受稽查；曳引車載運淤泥，但未嚴密覆蓋滲漏到路面，警方依道路交通管理處罰條例「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」規定開單告發，依法可處駕駛人3000至1萬8000元罰鍰，此外，汙泥散落致人受傷，將吊扣駕照1年；致人受傷部分另將依公共危險罪嫌函送法辦。
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