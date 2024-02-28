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街友不爽「對方講話太大聲」無法睡覺 艋舺公園今晨上演全武行

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

周姓男子是街友，昨天晚上跟仲姓男子、黃姓女子、黃姓男子4人一起在艋舺公園喝酒聊天，飲酒作樂後，周男跟仲男不勝酒力，先躺下睡覺，孰料黃女和黃男未離去，在公園靠近路邊大聲喧嘩，周男不滿無法入睡，起身上前出腳踹、動手毆打對方2人，仲姓男子見狀也加入戰局。轄區警方獲報有人打架，到場找到周、仲2人，由於傷者不願提告，警方依社維法裁罰。

警方今天凌晨0點20分獲報，艋舺公園有打架趕抵，到場已經沒有打架情況，協助傷者黃女（56歲）、黃男（48歲）就醫，2人僅皮肉傷無大礙，接著循線在附近找到動手打人的周男（55歲）和仲男（55歲）。

警方發現4人都有酒氣，詢問得知4人是非列管的街友，常聚在艋舺公園一起喝酒聊天，期間周男跟仲男先躺下入睡，但黃男和黃女仍在喝酒聊天，音量搞得周男跟仲男睡不著覺，才動手動腳攻擊。由於傷者2人都不願提告傷害，警詢後依社維法第87條「加暴行於人者」處1萬8000元以下罰鍰。

周男不滿對方2人大聲喧嘩致自己無法入睡，上前出腳踹、動手毆打，仲姓男子見狀也加入戰局；由於傷者不願提告，警方依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
周男不滿對方2人大聲喧嘩致自己無法入睡，上前出腳踹、動手毆打，仲姓男子見狀也加入戰局；由於傷者不願提告，警方依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝

提告 艋舺 街友

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