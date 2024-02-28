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影／高市連2起汽車轉彎不當肇禍 共3人遭波及受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區今天連傳汽機車車禍，2起車禍都是因汽車轉彎不當，與機車騎士碰撞，共造成3人受傷，其中1起車禍，撞倒的機車滑行，還無辜波及行人致傷。2起車禍確實肇事原因由警方調查。

今天上午9時30分許，黃姓男子（27歲）駕駛轎車，沿高雄市苓雅區中華四路要左轉新光路，與黃姓機車騎士（23歲）碰撞，黃姓機車騎士摔得人仰馬翻，機車倒地滑行，還撞上走在人行穿越道的詹姓老婦（82歲）。

黃姓騎士左腳骨折，老婦也倒地，手、腳擦挫傷，2人經送醫治療，無生命危險。2名黃姓男子都無人酒駕。警方調閱路口監視器畫面，發現轎車未禮讓直行的機車肇禍。

事隔近3小時，今天中午12時16分，苓雅區苓雅一路又發生汽機車車禍。陳姓男子（50歲）駕駛計程車疑要迴轉載客，迴轉時車頭超越雙黃線，未注意後方吳姓男子（53歲）騎機車直行而來，雙方擦撞，吳姓騎士人車倒地，手腳受傷，陳姓計程車司機下車後，看左側後照鏡撞掉，還質疑吳騎車沒注意前車。

警方據報到場，調閱監錄畫面佐證，初步分析事故原因是計程車司機迴車未注意來往車輛肇事，確實肇事責任由交通大隊釐清。

高雄市苓雅區今天中午小黃不當迴轉肇事。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅區今天中午小黃不當迴轉肇事。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅區今天發生車禍，1名老婦過馬路時，遭倒地滑行的機車波及受傷。記者林保光／翻攝
高雄市苓雅區今天發生車禍，1名老婦過馬路時，遭倒地滑行的機車波及受傷。記者林保光／翻攝

機車騎士 計程車司機 車禍

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