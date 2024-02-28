聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高市連2起汽車轉彎不當肇禍 共3人遭波及受傷
高雄市苓雅區今天連傳汽機車車禍，2起車禍都是因汽車轉彎不當，與機車騎士碰撞，共造成3人受傷，其中1起車禍，撞倒的機車滑行，還無辜波及行人致傷。2起車禍確實肇事原因由警方調查。
今天上午9時30分許，黃姓男子（27歲）駕駛轎車，沿高雄市苓雅區中華四路要左轉新光路，與黃姓機車騎士（23歲）碰撞，黃姓機車騎士摔得人仰馬翻，機車倒地滑行，還撞上走在人行穿越道的詹姓老婦（82歲）。
黃姓騎士左腳骨折，老婦也倒地，手、腳擦挫傷，2人經送醫治療，無生命危險。2名黃姓男子都無人酒駕。警方調閱路口監視器畫面，發現轎車未禮讓直行的機車肇禍。
事隔近3小時，今天中午12時16分，苓雅區苓雅一路又發生汽機車車禍。陳姓男子（50歲）駕駛計程車疑要迴轉載客，迴轉時車頭超越雙黃線，未注意後方吳姓男子（53歲）騎機車直行而來，雙方擦撞，吳姓騎士人車倒地，手腳受傷，陳姓計程車司機下車後，看左側後照鏡撞掉，還質疑吳騎車沒注意前車。
警方據報到場，調閱監錄畫面佐證，初步分析事故原因是計程車司機迴車未注意來往車輛肇事，確實肇事責任由交通大隊釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言