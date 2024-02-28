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南投公布去年科技執法開罰排行榜 草屯「這路口」第一名

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警局公布2023年科技執法取締排行榜，發現草屯鎮太平路及中興路口全年開出6500張罰單居冠，其中以「未依號誌行駛」最多，交通隊長張瑞忠表示，執法取締只是手段，縣內目前14處路口設置科技執法設備以來，交通事故平均下降2成，降低警力以及員警攔檢風險和執法成本，計畫今年度將再增設5處技執法路口，24小時AI偵測抓違規，維護道路用路人安全。

南投縣警局表示，統計發現縣內目前14處科技執法路口，平均交通事故率已下降22％，其中以南投市南崗3路與成功3路口下降最多，高達57％，遏止違規、減少交通事故傷亡效果顯著，今年度將新增5處科技執法地點：草屯鎮太平路2段與育英街口、埔里鎮中正路與西安路1段路口、名間鄉彰南路與名松路1段路口、集集鎮台16線與集鹿路口及竹山鎮大明路與枋坪巷口。

交通隊長張瑞忠指出，南投縣警局2022年9月起陸續在南投縣建置啟用科技執法地點，目前已完成起分別在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮與名間鄉共5鄉鎮市重要路口，裝設14組科技執法設備，去年度科技執法路口違規排名榜，草屯鎮太平路及中興路口開出6500件拿下第一名，其次是埔里鎮中山路一段及信義路口開出5894張罰單，而南投市中興路與南陽路口也有5527件違規。

由於科技執法是採24小時全天候運作，且能同步處理雙向車道的違規，數據分析科技執法路口違規樣態，主要取締超速、闖紅燈、不依標誌（線）或號誌指示行駛、多車道右（左）轉彎等，而「未依號誌行駛」遭取締占最大宗，停等紅燈時超越停止線、超速等，都是常見違規項目外，並強調今年度部分科技執法路口增加「汽機車未禮讓行人」項目，汽機車若距離行人行進方向不到3公尺，就會被認定違規，可罰6000元，至於行人未依規定走斑馬線穿越馬路，也可罰500元。

南投縣警局公布2023年科技執法排行榜，草屯鎮太平路及中興路口全年開出6500張罰單居冠。記者黑中亮／攝影
南投縣警局公布2023年科技執法排行榜，草屯鎮太平路及中興路口全年開出6500張罰單居冠。記者黑中亮／攝影
南投縣為降低警力以及員警攔檢風險和執法成本，計畫今年度將再增設5處技執法路口。記者黑中亮／攝影
南投縣為降低警力以及員警攔檢風險和執法成本，計畫今年度將再增設5處技執法路口。記者黑中亮／攝影

南投縣 埔里 科技執法

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