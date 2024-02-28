弟猝死親友擲筊指示回家治喪 眾人開門驚見親哥已成乾屍

屏東縣萬丹鄉灣內村一對年逾6旬的簡姓兄弟，雖同住老舊三合院，因感情不睦互不往來，弟弟23日在外工作時心肌梗塞猝死，親友擲筊詢問後回老宅辦喪事，發現住另間的哥哥在床上蓋著棉被已成白骨；警方研判死亡約3個月，因屍水被棉被吸附，降低屍臭，距鄰宅有段距離，加上兄弟互不往來，才未查覺，初步排除他殺，已報檢警相驗。

警方調查，在屋內死亡的65歲簡姓男子原長期在中部從事建築工，3年多前搬回屏東萬丹老家居住，與原本住在老家的62歲弟弟相處不睦，爭吵不斷，兩兄弟雖同住三合院老宅，但互不往來形同陌路，各住一屋。

簡姓弟弟有固定工作生活較正常，哥哥打零工，常騎腳踏車在村內遊蕩，灣內村長陳玉意會介紹工作給哥哥，賺些生活費；本月23日，簡弟外出到潮州鎮工地工作時，因心肌梗塞猝死，親友原要將遺體送到禮儀館辦喪事，經擲筊詢問，死者「指示」要回老宅辦理，親友依死者意願將遺體迎回老宅。

協助簡家處理喪葬事宜的村長陳玉意說，他到簡家老宅協助家屬，想到已有3、4個月沒看到死者的哥哥，也沒看到簡兄常騎乘的腳踏車，到房間查看，發現房門反鎖，徵得家屬同意會同警方請鎖匠開鎖，打開房門，驚見簡兄蓋著棉被在床上只剩白骨乾屍，屋內臭味不重。

警方調查，可能是睡覺時死亡，屍水被棉被及床墊吸附，屍臭味減少很多，窗戶關閉，屋外也難聞到，且簡家老宅與鄰居有段距離，附近住戶都未查覺異狀，房內沒有打鬥或被人闖入翻動過的痕跡，檢警相驗身體無外傷，初步排除他殺可能。

弟弟猝逝家人擲筊回老宅治喪，竟發現哥哥已成乾屍，附近鄰居議論紛紛，有人認為，兄弟雖然形同陌路，但畢竟血濃於水，弟弟在外猝死後才會「指示」回老宅來辦理後事，也幫哥哥一起辦理，不然真不知道什麼時候才會被發現。