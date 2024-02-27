快訊

接觸330人！北市公布麻疹境外移入足跡圖 曾在這間店用餐30分鐘

有必比登名店違規！食藥署網紅餐廳大稽查 不合格名單出爐

台男泰國遭槍殺案1台嫌逃回台 刑事局已帶回調查

提升消防救災能量 錢都公司捐贈新北市消防局救災器材

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為提昇消防人員救災能量，新北議員山田摩衣促成錢都國際餐飲有限公司捐贈熱顯像儀、千斤頂及搜索式照明繩索給新北市消防局，以保障消防人員的生命安全，發揚服務鄉梓、仁慈為懷的精神。新北市消防局長李清安除感謝議員山田摩衣與錢都公司外，也期望藉此拋磚引玉，讓更多人關心防災及救災安全之問題。

錢都國際餐飲有限公司表示，有鑑於屏東明揚科技公司爆炸案，體認到消防弟兄於各項災害搶救工作及救災任務之危險，且板橋地區車禍事故頻傳、火災潛勢高，特地捐贈第一大隊及特搜大隊所屬分隊熱顯像儀、千斤頂及搜索式照明繩索一批，期許消防人員在災害現場能快速將民眾救出，並保障消防人員的生命安全。

新北市消防局長李清安表示，衷心感謝議員山田摩衣與錢都國際餐飲有限公司捐贈救災器材一批提昇消防救災及搶救工作，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹維護公共安全之決心，使新北市真正成為「安心、安全、安居」之智能城市。

新北市消防局副局長陳崇岳代表受贈。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局副局長陳崇岳代表受贈。記者黃子騰／翻攝
新北市議員山田摩衣促成錢都國際餐飲有限公司捐贈消防器材給新北市消防局。記者黃子騰／翻攝
新北市議員山田摩衣促成錢都國際餐飲有限公司捐贈消防器材給新北市消防局。記者黃子騰／翻攝

山田摩衣 新北 消防員 議員

延伸閱讀

開貨車上路起火燃燒！夫妻急忙下車逃生 貨車在眼前燒毀

蘭雅派出所5樓寢室起火 疑私人行動電源釀禍

再傳工安意外！淡水建築工地升降梯突掉落3層樓 消防包商命危

台中烏日工廠凌晨火警 大量電纜燃燒火勢驚人

相關新聞

影／三重大叔違停不滿取締 暴走嗆警發文公審…反被網友狠打臉

新北市三重區昨天有1輛轎車違停路旁被警方取締，車上一對中年男女衝下來爭辯為何不勸離就好，更激動要求四周違規停車全部告發，...

台南騎士失控摔車！遭路過大型吊車輾過 騎士血流如注當場死亡

台南市25歲黃姓騎士上午6點40分左右行經永康區中正北路時，不明原因機車失控倒地，人車滑向左側車道，當場遭後方重型動力機...

桃園7旬婦機車拋錨困車陣 警衝上前疏導交通讓她揪甘心

桃園市龜山區今上午一名老婦人騎車突然拋錨，被困在上班尖峰時刻的車陣中，員警見狀立即上前指揮交通，疏導其他車輛通行，並趕快...

開貨車上路起火燃燒！夫妻急忙下車逃生 貨車在眼前燒毀

新北市吳姓男子今天駕駛小貨車，行經雙溪區台102甲線途中，發現車頭底部冒出濃煙，驚覺起火燃燒，急忙停車，並和同車的妻子逃...

影／違停店門口紅線遭喝斥 新北2男抄球棒痛毆麵店老闆

新北市33歲廖姓與陳姓男子昨天下午4時許開車至永和找朋友，將車停在路口1間麵店前，引起64歲陳姓麵店老闆不滿怒斥，雙方因...

高雄男走私620隻印度星龜 太難養想「退貨」被逮正著

高雄張姓男子去年7月花200萬元涉嫌走私620隻二級保育類動物「印度星龜」，結果在台培育後發現生長狀況不佳，2個月後想要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。