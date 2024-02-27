提升消防救災能量 錢都公司捐贈新北市消防局救災器材

為提昇消防人員救災能量，新北市議員山田摩衣促成錢都國際餐飲有限公司捐贈熱顯像儀、千斤頂及搜索式照明繩索給新北市消防局，以保障消防人員的生命安全，發揚服務鄉梓、仁慈為懷的精神。新北市消防局長李清安除感謝議員山田摩衣與錢都公司外，也期望藉此拋磚引玉，讓更多人關心防災及救災安全之問題。

錢都國際餐飲有限公司表示，有鑑於屏東明揚科技公司爆炸案，體認到消防弟兄於各項災害搶救工作及救災任務之危險，且板橋地區車禍事故頻傳、火災潛勢高，特地捐贈第一大隊及特搜大隊所屬分隊熱顯像儀、千斤頂及搜索式照明繩索一批，期許消防人員在災害現場能快速將民眾救出，並保障消防人員的生命安全。

新北市消防局長李清安表示，衷心感謝議員山田摩衣與錢都國際餐飲有限公司捐贈救災器材一批提昇消防救災及搶救工作，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹維護公共安全之決心，使新北市真正成為「安心、安全、安居」之智能城市。