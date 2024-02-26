機車女騎士誤跟導航闖國3竹田路段 疑因柏油新鋪摔慘
40歲吳姓女子今天中午12點多時騎機車從高雄大寮行駛台88線快速道路要到台南時，因路況不熟，跟著導航走誤闖國道，在國道3號北向411.2公里竹田段時，疑因新舊柏油鋪面落差不平導致自摔，警方獲報到場，吳女臉部、雙腳擦傷，送醫治療。
國道警方提醒，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者的規定開罰，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。
國道警方呼籲，機車騎士若誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員應到護欄外等安全地點等候，並打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言