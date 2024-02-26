機車女騎士誤跟導航闖國3竹田路段 疑因柏油新鋪摔慘

40歲吳姓女子今天中午12點多時騎機車從高雄大寮行駛台88線快速道路要到台南時，因路況不熟，跟著導航走誤闖國道，在國道3號北向411.2公里竹田段時，疑因新舊柏油鋪面落差不平導致自摔，警方獲報到場，吳女臉部、雙腳擦傷，送醫治療。

國道警方提醒，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者的規定開罰，可處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。