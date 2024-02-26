影／台中筏子溪旁車聚炸街擾民 見警鳥獸散遭告發

台中市第四警分局在昨天凌晨2時許獲報，南屯區筏子溪旁有民眾在該處車聚，多輛汽、機車疑有改裝，發出巨大聲響，警方到場時，聚集的車主鳥獸散，警方事後擴大調閱監視器後，發現有21輛汽、機車在場聚集，已陸續通知陳姓車主等6人到案說明，將依違反道交條例告發，最高可罰9萬元，另涉製造噪音部分，函請環保局查處。

第四警分局南屯所在昨天凌晨2時許獲報，筏子東一街有人車聚集妨礙安寧，經派遣線上警網前往查處，現場聚集車輛見警力到場，紛紛四處逃竄。

警方在現場守望，確認已無妨害安寧情事後，擴大調閱案發地點周邊監視器，逐一過濾清查，鎖定現場聚集車輛汽車5輛、機車16輛，今已陸續通知陳姓駕駛等6名涉案駕駛，到案說明，針對涉及改裝及噪音車部分，除約制告誡外，分別函請監理機關查驗並上傳環保局噪音通報網。

警方將依違反道交處罰條例規定，告發違規車主，最高可罰9萬元罰鍰。若涉及道路競速不法部分，依公共危險罪嫌移送法辦。

第四警分局將針對該區域持續規畫專案勤務，編排每日晚間10時至隔日清晨6時，前往該處交通稽查、守望，也會設置巡邏箱，納入巡邏線加強巡守，以優勢警力強力執法，遏止競駛妨害安寧歪風。