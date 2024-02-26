剛開學就傳憾事...航技學生陳屍高雄某商旅在校表現正常

高雄市三民區一間商旅昨晚9時許一間房門傳出煙味，房務員查看，敲門無人回應，打開門驚見，住宿的男子倒臥在廁所，已無生命跡象，死者警察為19歲、現就讀航空技術學院一年級的陳姓學生，校方接獲噩耗，正全力協助家屬處理後事。

據了解，陳男家住南投，入學半年來並無異狀，也非學校列管的輔導個案，在校表現正常，沒料剛開學就傳出憾事，家人接到通知，已從南投趕到高雄。

警方調查，陳姓男學生陳屍房間無打鬥痕跡，初步排除外力介入，詳細死因將報請檢察官調查釐清，航技正陪同家屬處理相關後事。

空軍司令部表示，對於年輕生命驟逝，深表遺憾與不捨，已責派幹部慰問及協助家屬處理後續事宜，並全力配合檢警釐清肇因；另已要求各單位加強所屬生命教育與團體心理諮商輔導，杜絕類案再生。

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