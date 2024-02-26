台中男台南吃美食逛燈會忘了車停哪 熱心警5分鐘找到

台中市30歲許姓男子昨天開車到台南旅遊賞燈會，品嘗道地小吃美食及欣賞著名景點，傍晚準備開車回家時卻找不到車，以為失竊而向警方報案求助，台南市警二分局中正所警員透過車牌辨識系統，5分鐘內就找回許的愛車，許頻頻向警方道謝。

家住台中市30歲的許姓男子昨天傍晚6點多向台南警方報案稱，他到台南逛燈會賞燈，將車停放在中西區路邊一處收費停車場後，徒步前往康樂街品嘗牛肉湯美食，隨後又逛了神農街、普濟燈會、國華友愛商圈、赤崁樓等處，傍晚6點多準備要返回台中時即遍尋不著愛車，忘記車停哪也懷疑可能失竊，只好求助警察。

中正派出所警員周韋佑接獲報案後，透過車辨系統，鎖定轎車行進路線，發現轎車疑似停放於成功路與康樂街口的停車場。警員周韋佑詢問許姓男子，許回憶將車停於市區十字路口旁停車場，因非本地人而忘記停放位置。周韋佑陪同至成功路與康樂街口收費停車場查看，5分鐘內就在該處尋獲其車輛；許不禁鬆了口大氣，並對於警方的協助頻頻表達肯定與感謝。