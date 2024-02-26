快訊

蝦皮智取店門反鎖103歲老翁倒臥在地 警到場揭心酸原因

蘇聯曾拉攏中華民國近10年 蔣經國「不為所動」拒之

汪小菲「準老婆」Mandy被疑結過婚 婚禮照被挖出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中男台南吃美食逛燈會忘了車停哪 熱心警5分鐘找到

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台中市30歲許姓男子昨天開車到台南旅遊賞燈會，品嘗道地小吃美食及欣賞著名景點，傍晚準備開車回家時卻找不到車，以為失竊而向警方報案求助，台南市警二分局中正所警員透過車牌辨識系統，5分鐘內就找回許的愛車，許頻頻向警方道謝。

家住台中市30歲的許姓男子昨天傍晚6點多向台南警方報案稱，他到台南逛燈會賞燈，將車停放在中西區路邊一處收費停車場後，徒步前往康樂街品嘗牛肉湯美食，隨後又逛了神農街、普濟燈會、國華友愛商圈、赤崁樓等處，傍晚6點多準備要返回台中時即遍尋不著愛車，忘記車停哪也懷疑可能失竊，只好求助警察。

中正派出所警員周韋佑接獲報案後，透過車辨系統，鎖定轎車行進路線，發現轎車疑似停放於成功路與康樂街口的停車場。警員周韋佑詢問許姓男子，許回憶將車停於市區十字路口旁停車場，因非本地人而忘記停放位置。周韋佑陪同至成功路與康樂街口收費停車場查看，5分鐘內就在該處尋獲其車輛；許不禁鬆了口大氣，並對於警方的協助頻頻表達肯定與感謝。

台南市警二分局表示，外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，此時可記下附近清楚地標或以手機拍照留存，以免忘記停放地點，造成自身的困擾。

30歲許姓男子(左)台南旅遊逛燈會找不到車以為被偷，警二分局中正派出所警員周韋佑(右)透過車牌辨識系統，5分鐘內就找回許男的愛車。記者黄宣翰／翻攝
30歲許姓男子(左)台南旅遊逛燈會找不到車以為被偷，警二分局中正派出所警員周韋佑(右)透過車牌辨識系統，5分鐘內就找回許男的愛車。記者黄宣翰／翻攝

停車場 台南 燈會

延伸閱讀

竹北燈會太夯破11萬人次 元宵節狂湧3萬人居民怨塞車陣

台灣燈會昨啟燈創百萬人潮 被問到打幾分 黃偉哲這樣回

台灣燈會光華高中高、國中部勇奪雙燈王 校友搶下社會組燈王

中台灣燈會吸250萬人賞燈 「龍之異次元」需排隊2小時

相關新聞

蝦皮店門反鎖百歲老翁倒臥在地 板橋警到場揭心酸原因

新北市板橋區信義路上1間蝦皮智取店門市，昨天下午有民眾發現店家大門反鎖，裡面有1名老翁躺臥在地上立即報警。板橋警方獲報趕...

剛開學就傳憾事...航技學生陳屍高雄某商旅在校表現正常

高雄市三民區一間商旅昨晚9時許一間房門傳出煙味，房務員查看，敲門無人回應，打開門驚見，住宿的男子倒臥在廁所，已無生命跡象...

嘉市玉山路傳民宅火警 消防隊人車搶救

嘉義市玉山路一處民宅上午傳火警，現場火煙竄出，嘉義市消防局派遣16車、46人趕往灌救，火勢在20分鐘內撲滅，沒有人員傷亡...

影／高雄轎車疑違規左轉 下一秒機車女騎士慘被撞飛受傷

楊姓男子今晨近2時許駕車行經高雄市左營區自由二路，疑違規左轉明誠二路，當場撞飛騎機車的陳姓女子，陳倒地不起，機車零件散落...

中壢老街溪河濱步道火光熊熊 雜草起火一場虛驚

桃園市中壢區環北路鄰近老街溪河濱步道今天凌晨1時多，步道旁乾枯雜草突然起火，雜草迅速延燒，濃煙和火勢蔓延，火光熊熊驚人，...

台中男台南吃美食逛燈會忘了車停哪 熱心警5分鐘找到

台中市30歲許姓男子昨天開車到台南旅遊賞燈會，品嘗道地小吃美食及欣賞著名景點，傍晚準備開車回家時卻找不到車，以為失竊而向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。