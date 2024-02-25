快訊

獨／國民黨立委閉門投票 願意禮讓民眾黨一席召委

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

柬浦寨逮3台灣人涉運毒 刑事局指2人是詐欺通緝、查是否走私來台

穿「刑警」背心現身台東炸寒單…員警見面孔陌生逮人 28歲男下場曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東這兩天慶祝元宵節，多地都有神明遶境炸寒單活動，警方出動大批人力維護治安，昨晚在台東市區卻有一名不具警察身分的男子穿「刑警」背心在街頭遊蕩，陌生臉孔引起警方注意，經盤查後確認對方非警界同仁，依刑法「冒用公務員服飾徽章或官銜」罪送辦。

昨晚9點多，28歲朱姓男子穿著繡著刑警兩字的背心在台東市中山路上遶境隊伍穿梭閒晃，現場維持治安的員警發現，朱男面孔陌生十分可疑，立即上前盤查身分，確定不具警察身分後，當場要求朱男脫下背心。

朱男供稱，自己確實不是警察，因為「好玩」所以購買刑警背心來穿，不知道後果會這麼嚴重。

台東警分局表示，朱男不具員警身分，公然穿著警用背心已涉刑法159條「冒用公務員服飾徽章或官銜」罪嫌，這種舉動可能會影響公眾對警察執行職務公正性的信賴，依法移請檢方偵辦。

28歲朱姓男子穿刑警背心現身元宵節遶境，遭警方當場要求脫下背心，並依法送辦。記者徐白櫻／翻攝
28歲朱姓男子穿刑警背心現身元宵節遶境，遭警方當場要求脫下背心，並依法送辦。記者徐白櫻／翻攝

台東 炸寒單 警察 遶境

延伸閱讀

台東觀光人口破870萬 汙水下水道接管率僅6.83％

竹北燈會太夯破11萬人次 元宵節狂湧3萬人居民怨塞車陣

元宵蜂炮、焰火、炸寒單 他們卻血流如注 醫：這2處受傷最棘手

北港元宵遶境深夜火警 是否沖天炮惹禍有爭議

相關新聞

國5北向彭山隧道前火燒車 宜蘭至坪林塞爆 回堵2公里到雪隧

高速公路局表示，今天下午12時36分，國道5號北向13.4公里處彭山隧道前，1輛自小客火燒車事故，封閉外側車道及外路肩，...

彰化遭撞飛2小姊妹命危 彰基醫曝畫作內心話 盼集氣度難關

彰化縣伸港3名小姊弟日前過馬路遭撞飛，其中2名姊妹仍生命垂危。彰化基督教兒童醫院兒童發展中心主任張通銘在臉書盼網友幫忙集...

男子因「好玩」穿刑警背心現身台東炸寒單 下場曝光了

台東這兩天慶祝元宵節，多地都有神明遶境及炸寒單活動，警方出動大批人力維護治安，昨晚在台東市區卻有一名不具警察身分的男子穿...

騎士遭轎車超車險摔爆爭吵 網見畫面怒批「四輪帝王」惡意逼車

桃園市大溪區介壽路1145號附近，前天下午一名25歲王姓男子騎普通重型機車，行駛八德方向內側車道，遭後方58歲陳姓男子駕...

台中外送員紅燈迴轉收罰單 警用「目睹」開單遭撤銷

台中市林姓男子是外送員，他在去年騎機車送餐行經大雅區時，被警員目擊有闖紅燈迴轉的違規行為，遭警方攔查後開單告發，林被罰2...

影／三重醉漢話多自曝被通緝 塞錢給警員喊快點

新北市三重區1名邱姓男子21日晚上被民眾懷疑在巷內破壞車輛，警方趕抵發現他酒醉語無倫次，自曝「我被通緝」、「懶得跑了」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。