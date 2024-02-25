穿「刑警」背心現身台東炸寒單…員警見面孔陌生逮人 28歲男下場曝光

台東這兩天慶祝元宵節，多地都有神明遶境及炸寒單活動，警方出動大批人力維護治安，昨晚在台東市區卻有一名不具警察身分的男子穿「刑警」背心在街頭遊蕩，陌生臉孔引起警方注意，經盤查後確認對方非警界同仁，依刑法「冒用公務員服飾徽章或官銜」罪送辦。

昨晚9點多，28歲朱姓男子穿著繡著刑警兩字的背心在台東市中山路上遶境隊伍穿梭閒晃，現場維持治安的員警發現，朱男面孔陌生十分可疑，立即上前盤查身分，確定不具警察身分後，當場要求朱男脫下背心。

朱男供稱，自己確實不是警察，因為「好玩」所以購買刑警背心來穿，不知道後果會這麼嚴重。

台東警分局表示，朱男不具員警身分，公然穿著警用背心已涉刑法159條「冒用公務員服飾徽章或官銜」罪嫌，這種舉動可能會影響公眾對警察執行職務公正性的信賴，依法移請檢方偵辦。