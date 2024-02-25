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彰化4竊嫌難逃法眼 1個月內全栽在同1警員

中央社／ 彰化25日電

彰化縣大村鄉日前發生宮廟建材、香油錢遭竊等4起竊盜案，大村分駐所警員黃鏡銘清查人口、憑多年辦案經驗，1個月內逮到4名犯嫌，有效率的辦案精神受到員林分局表揚。

彰化縣警察局員林分局發新聞稿指出，1月26日接獲村長來電，表示和興宮興建工程的建材遭人竊取，因工地監視器影像模糊，黃鏡銘著手清查附近有竊盜前科的紀錄人口，到現場查訪，最後突破住在附近巷內的游嫌心防，並查獲完整贓物；游嫌辯稱是因自家有工程要修繕，才一時起歹念。

五通宮則在2月10日、13日分別被偷香油錢，黃鏡銘獲報後立即調閱監視器畫面，從體態、穿著等特徵掌握2名竊嫌，黃鏡銘憑藉多年辦案經驗認出騎乘自行車的李姓犯嫌，另名騎機車的邱嫌在20日到案坦承犯案，並交出犯罪所得新台幣100元。

另外，2月20日有民眾到分駐所稱皮包遭他人竊取後丟棄，希望警方協尋皮夾內的現金5000元。黃鏡銘循線掌握竊嫌所使用的車輛，順利找到邱嫌，依竊盜、侵占罪將其移送。

監視器 竊盜

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