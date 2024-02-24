無辜枉死！才送完餐準備牽車 女外送員遭撞慘死車下
張姓女外送員今天下午在新北市新莊區中港路送完餐準備牽車離開，卻因許男所駕賓士車暴衝而命喪車下。面對警方詢問，張男不知所措，坦承是因為檢手機而釀禍，目前警方已通知張女親友趕赴醫院指認，肇因尚待釐清。
據了解，許姓男子（24歲）目前無業的他，今天下午1時許開著一輛賓士車C300，載同蔡姓友人（25歲）臨停在新北市新莊區中港路151號前路邊等朋友，疑因撿拾手機誤踩油門而往前暴衝，當場衝撞路旁9輛機車後側翻。
不巧，美食外送員張女（60歲）送餐出來準備牽車，當場遭側翻賓士車撞擊慘壓車下，新北市消防局獲報人車趕抵，檢視張婦左額15cm撕裂傷，左小腿變形，現場已無生命徵象，緊急送醫急宣告不治。
目前警方已連繫家屬到醫院指認，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
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