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遭丟雞蛋爆自導自演！高雄警籲向市民道歉 星國女開直播：我自己不懂事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

新加坡女直播主kiaraakitty來台原本計畫徒步環島，但在高雄要助理薛姓男子男扮女裝，演出對她丟雞蛋。高雄警方認為她的演出傷害高雄治安，要求她應向高雄市民道歉。她今天下午在車上直播時，表示「我自己不懂事」，但尚未直接道歉。

kiaraakitty來台，原本要徒步環台，但是2月9日在高雄市前鎮區三多三路，由助理薛姓男子打扮女裝，對她丟雞蛋，12日到案坦承為節目效果，經前鎮警分局依違反社會秩序維護法移送簡易庭待裁處。

高雄市警前鎮分局發新聞稿表示，本案影響高雄治安形象，警方要求新加坡鄭姓女直播主在其FB粉絲團或直播時，向高雄市民公開道歉，以正視聽。

今天消息傳開時，kiaraakitty正在嘉義，後來放棄徒步環台，改搭客運車北上到彰化，在車上還以洋涇浜的台語，直問旁邊女乘客「呷飯了嗎？」，問女乘客說她講得對不對嗎，女乘客表示聽得懂。下午4時30分，她已抵達彰化車站。

kiaraakitty在車上直播時，不時露出一副懊惱的樣子，自言自語說「我自己不懂事」，但沒直接表示道歉。她直播說，台灣是很安全，不知道「小雞」的事，只是做商業直播而已。

kiaraakitty傍晚在彰化邊逛街邊直播，面對觀眾問她自導自演丟雞蛋的事，質疑「是沒有新聞寫了嗎？覺得很奇怪，在新加坡不會這樣」還說「自己只是想搞笑，so funny」。她說這21天只是要送禮金給台灣人，也會到台北101發紅包，看到她的新聞，直稱「我自己也傻眼了」。

新加坡女直播主kiaraakitty今天下午改搭客運車到彰化，在車上直播，說「我自己不懂事」。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面
新加坡女直播主kiaraakitty今天下午改搭客運車到彰化，在車上直播，說「我自己不懂事」。圖／擷取自kiaraakitty直播畫面

彰化 直播主 高雄市

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