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嫌收購鸚鵡價太低 高雄飼主持棍理論被誤認搶劫...怒打傷2人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子日前至高雄市林園區一間鳥店販售鸚鵡，後嫌收購價僅5000元，低於市場行情，昨下午到鳥店理論，順手拿起店外木棍走進店裡，當時龔姓業者不在，龔的女兒誤認黃要搶劫大喊，黃憤而朝棍打傷龔女及其侯姓友人，後被侯及民眾壓制在地扭送趕抵警方。

臉書社團「林園五四三」貼出一則貼文，文章開端即呼籲「有開店的店家一定要小心！」原Po在文中指出，今天正要開店的時候，突然一個不認識的陌生人進店裡用棍棒毆打我，幸好當時店裡我還有一個朋友在場和隔壁的其他好心人過來幫忙，才能馬上壓制對方，已報警，警察有來處理了。

原PO指出，完全不認識對方，聽其他附近的人說對方昨天跟今天早上就有詢問我們什麼時候開店，感覺就是欲謀犯案搶劫的樣子，因對方是直接拿著一根棍棒進來的，就往我的頭部後腦勺打，到現在還是心有餘悸；文末不忘再次呼籲，「現在開店的真的要小心注意！」

轄區林園警分局警方指出，經調查，黃姓男子（44歲）日前前往鳳林路龔姓男子（50餘歲）開設的鳥店賣鸚鵡，得款4500元，後黃認為鸚鵡收購價低於市場行情，要求龔男給個交代，但龔未予理會。

黃男昨天下午1時43分許前往鳥店找龔男理論，隨手在店外拿了一根木棒，走進店裡，當時龔男不在，由女兒顧店，龔女見黃持棍誤認對方要搶劫，嚇得大喊，黃一怒之下，持棍朝龔女後腦杓揮打，陪龔女顧店的友人侯姓男子（30歲）護花也被打傷。

後隔壁店的民眾聞聲趕至，和侯男一起將黃壓制在地，扭送給獲報趕抵的警網；由於2傷者堅持提告，警詢後，依傷害罪將黃移送高雄地檢署偵辦。

高雄市黃姓男子嫌鳥店收購鸚鵡價太低，持棍理論被誤認搶劫，打傷業者女兒及其友人，被壓制在地。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子嫌鳥店收購鸚鵡價太低，持棍理論被誤認搶劫，打傷業者女兒及其友人，被壓制在地。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子嫌鳥店收購鸚鵡價太低，持棍理論被誤認搶劫，打傷業者女兒及其友人，被壓制在地。記者石秀華／翻攝
高雄市黃姓男子嫌鳥店收購鸚鵡價太低，持棍理論被誤認搶劫，打傷業者女兒及其友人，被壓制在地。記者石秀華／翻攝

搶劫 鸚鵡

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