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又爆集體貪汙？新北殯儀館10員工遭兵分20路約談 殯葬處曝主因

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北地檢署指揮廉政署，近日兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共10人。新北市殯葬處稍早表示，此為2022年由殯葬處主動移送的政風案件的後續調查，主要是針對之前所提供的資料再與涉案人員約談。

殯葬處表示，對於收賄的不法情形絕不寬貸，會全力配合調查，並尊重司法；本次廉政署分別於21日及23日共約談8名基層人員，為去年1月同一案件尚未約談的員工的後續調查，目前主要是針對之前所提供的資料再與涉案人員約談，同仁如有涉案將依規定懲處，而去年被調查遭起訴的員工則皆已解職。

殯葬處強調，目前已將現有人員重新編組，並加強政風現場督導作業及加裝監視器。另修正殯葬處端正政風要點，增加對業者或喪家進行實施不定期問卷查訪，以即時了解掌握機關員工服務態度及廉政狀況。

此外，殯儀館每周也會施行法令宣導，並不定期至現場辦理端正政風查察作業。殯葬處表示，為使火葬作業透明化，已於去年5月1日啟用火化爐排程系統，讓民眾直接透過螢幕得知各區火化爐火化進度，以達公開透明。

新北地檢署指揮廉政署，近日兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。圖／報系資料照
新北地檢署指揮廉政署，近日兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。圖／報系資料照

廉政署 新北 殯儀館 貪汙

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