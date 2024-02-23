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女版晚安小雞？網紅拍片遇變態打手槍 爆自導自演被警方約談

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拍片遇變態打手槍…女網紅被揭自導自演 今遭警約談僅助理現身

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

JKF女郎玲奈Lena在1月底時，前往台北車站外拍，疑似遇到脫褲打手槍的變態男子，當時拍攝團隊報警處理，誰知案情翻轉，警方調閱監視器，發現是拍攝團隊自導自演，警方以誣告罪偵辦。

警方今天通知涉案的玲奈等3人到案說明，直到今天晚上6時許，玲奈的張姓女助理才到中正一警分局說明，據了解，女助理表示，當初安排變態男子現身的目的，是玲奈想呼籲粉絲注意這種猥褻男子，不料玩笑開過頭，引發這麼大的爭議。

警方今天約談玲奈、影片中與玲奈對話的28歲張姓女助理，及扮演變態的42歲蕭姓男子，目前除張姓女助理現身外，另外兩人並未出現。

IG張姓女網紅玲奈Lena在上個月27日凌晨，與一夥人到北車開直播，玲奈穿著球衣側邊露出半乳，跪趴地開直播時，卻發現右前方的花圃中，竟有一名男子，脫下褲子對著她打手槍，女同伴吃驚說他在打手槍耶，玲奈則一臉驚恐站起來，隨後就報警處理。

轄區中正一警分局派員到場，現場已經沒有發現男子，玲奈將整起事件放在自己的IG，說今天發生一件很扯的事，準備的時候，眼角餘光看到有一個人在盯著，然後發現他開始脫褲子，天色已晚，加上那個人一直盯著看，頓時覺得很恐怖，然後就報警了。

玲奈稱讚警方人很好，擔心男子再度出現，護送他們離開，但玲奈說暫時都不敢在外面開播，真的是太可怕了。

玲奈直播遇到變態男子事件，逐漸在網路延燒，網路「社會事新聞影音」也披露出來，不過事件卻急轉直下，被警方查出是女網紅為流量自導自演。

中正一警分局指出，1月27日1時許，接獲民眾報案，台北火車站西一門外有女子遭騷擾案件。

警方了解後，是張姓女網紅與朋友在台北火車站西一門外拍照，期間發現一男子對她做出不雅動作，因此報案請求協助，警方到場沒有發現男子。

警方持續調閱監視器釐清，發現案件應是張女自導自演，涉嫌打手槍的男子是在場同伴變裝所為，現場共有10男4女，警方將約談玲奈及打手槍男子，並將陸續通知相關人釐清案情，朝誣告罪偵辦。

一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。記者廖炳棋/翻攝
一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。記者廖炳棋/翻攝
一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。圖/翻攝社會事新聞影音
一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。圖/翻攝社會事新聞影音
一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。記者廖炳棋/翻攝
一名IG女網紅玲奈北車開直播，遇到男子對她做出不雅動作，她報警處理後，警方查出整起案件是自導自演。記者廖炳棋/翻攝

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