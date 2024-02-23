快訊

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

影／歹戲拖棚…陸船翻覆事件談判破裂 大陸家屬不爽走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕收紅包陋習 新北市立殯儀館15名基層員工遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天內兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。據了解，這次檢廉約談的殯儀館員工，包括冰櫃、大殮、化妝各類型基層員工，涵蓋殯儀館各類除火化外的主要業務，全案依違反貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪偵辦中。

檢廉去年初就曾偵辦新北市立殯儀館火化場員工涉嫌收賄，查出部分殯葬業者為配合家屬要求，能在指定時間火化家人大體，因此向火化場席姓領班共21名準公務員行賄，3年間收賄超過3千萬元，全案起訴後現由新北地院審理當中。

經擴大偵辦，檢廉發現除火化場員工外，負責俗稱冰櫃的冷藏室員工也涉嫌自2015年起，以每具大體300到1000元收賄，前天率先約談殯儀館基層主管、員工及業者，檢察官許宏緯複訊後，命葉姓領班等5名基層員工各以5至18萬元交保，3名業者3至10萬元交保。今天則再度約談5位殯儀館基層員工與2名業者。

檢廉掌握，一般民眾往生後，會送至殯儀館冰櫃冰存，待告別式前一天，會將大體自冰櫃取出退冰，工作人員在替大體換穿壽衣並適度化妝美化遺容，在告別式和家祭、公祭結束後，再將大體送往火化場火化。

按傳統習俗，上述會接觸、處理到大體的每一個環節，均分工由專人進行，家屬為求進行順利，往往會每個環節都致贈紅包致意及去晦氣，時至今日因民眾多有生前契約，因此多改由承包後事的殯葬業者延續向經手大體者塞紅包的陋習。

為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署約談新北市立殯儀館15名基層員工，全案依違反貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪偵辦中。圖／聯合報系資料照片
為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署約談新北市立殯儀館15名基層員工，全案依違反貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪偵辦中。圖／聯合報系資料照片

廉政署 收賄 殯儀館 紅包

延伸閱讀

新北新春就業博覽會 53家廠商釋出逾2000職缺

新北美術館自治條例將上路 入館收費原則出爐

汐東捷運、淡海輕軌2期 新北審議通過都計變更

2024房市怎麼走？新北「信義計劃區」成形，區域價值引關注

相關新聞

萬丹清晨傳火警！三代同堂有3人已出院 聞到煙味以為空汙惡臭

屏東縣萬丹鄉今天清晨發生住宅火警，現場一樓起火燃燒，屋住戶一開始聞到煙味時還以為是外面空汙惡臭，後來驚覺是1樓起火冒煙，...

影／台南喜樹鴿舍上百鴿子遭火吻 消防大批人車出水搶救

台南市消防局下午4時40分據報，南區喜樹路段一民宅傳出火警，消防人車抵達後，發現現場為2樓鋼筋混凝土建物，頂樓增設鴿舍，...

影／板橋集合住宅火警 2名男女傷者到院急救已恢復生命跡象

新北市板橋區篤行路二段一棟7層樓集合住宅，今天下午3樓發生火警，冒出大量火煙，消防人員從火場裡救出一男一女共兩名無呼吸心...

杜絕收紅包陋習 新北市立殯儀館15名基層員工遭約談

為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天內兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共...

交叉路口死亡事故頻傳屏縣萬丹鄉已3起 警啟動測速照相

屏東警分局統計去年2023年轄內交通事故資料，依道路型態「交岔路口」車禍發生949件，死亡車禍事故僅3件，但從今年1月起...

借10萬加碼不成擄人討百萬元 男遭起訴泥醉女伴不起訴

詹姓男子向劉姓男子借款不成，糾眾毆打劉男並將其押走，逼向親友索討120萬元，劉男親友獲悉報警求助，新北市警方喬裝留男家屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。