杜絕收紅包陋習 新北市立殯儀館15名基層員工遭約談

為杜絕殯儀基層收受紅包陋習，新北地檢署指揮廉政署，三天內兩度兵分20路約談新北市立殯儀館包括領班、基層約聘僱員工及業者共15人。據了解，這次檢廉約談的殯儀館員工，包括冰櫃、大殮、化妝各類型基層員工，涵蓋殯儀館各類除火化外的主要業務，全案依違反貪汙治罪條例不違背職務行收賄罪偵辦中。

檢廉去年初就曾偵辦新北市立殯儀館火化場員工涉嫌收賄，查出部分殯葬業者為配合家屬要求，能在指定時間火化家人大體，因此向火化場席姓領班共21名準公務員行賄，3年間收賄超過3千萬元，全案起訴後現由新北地院審理當中。

經擴大偵辦，檢廉發現除火化場員工外，負責俗稱冰櫃的冷藏室員工也涉嫌自2015年起，以每具大體300到1000元收賄，前天率先約談殯儀館基層主管、員工及業者，檢察官許宏緯複訊後，命葉姓領班等5名基層員工各以5至18萬元交保，3名業者3至10萬元交保。今天則再度約談5位殯儀館基層員工與2名業者。

檢廉掌握，一般民眾往生後，會送至殯儀館冰櫃冰存，待告別式前一天，會將大體自冰櫃取出退冰，工作人員在替大體換穿壽衣並適度化妝美化遺容，在告別式和家祭、公祭結束後，再將大體送往火化場火化。

按傳統習俗，上述會接觸、處理到大體的每一個環節，均分工由專人進行，家屬為求進行順利，往往會每個環節都致贈紅包致意及去晦氣，時至今日因民眾多有生前契約，因此多改由承包後事的殯葬業者延續向經手大體者塞紅包的陋習。