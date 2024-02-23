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高雄街頭出現雪橇犬...騎士NG行為 動保處、警方都要罰

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄有名男子昨天騎機車行經三多一路一處人行道，不只機車後座站著1隻狗，還牽著4隻狗，影片畫面被網友嘲諷是另類的「雪橇犬」，警方循線找到車主，進行3項違規舉發，最高可處4200元，動保處表示，騎車或駕車牽引寵物，易造成動物傷害，基本上已違反「動保法」，最高可罰1萬5千元。

社群平台發布一則影音，有民眾在人行道騎車牽著4隻狗跑，網友驚呼是「雪橇犬」！轄區警方指並未接獲相關舉報，就影片發現，騎士後座載一隻立的狗，另牽繩繫著4隻小狗，沿三多一路人行道奔跑，已通知車主到案說明後，依據道路交通管理處罰條例告發違規行為。

警方指，機車違規行駛人行道，可處600元至1800元罰鍰；疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者可處300元至600元罰鍰；機車附載人員或物品未依規定者可處600元至1800元罰鍰。光這三項違規，就可罰4200元。

高市動保處表示，依動保法第5條第2項第7款規定，飼主不得以汽、機車牽引寵物，此案會依循線清查車主(飼主)，確認犬隻是否受到傷害。如果動物沒受傷，會依同法第30-1條第1項期改善，屆期仍未改善，或有違成動物傷害，可處新台幣3千至1萬5千元。

動保處副處長段奇漢說，過去亦曾獲報，有騎車牽繫寵物情形，經勸導後已改善，因此未開罰列案，但這種行為易造成動物受傷，極不可取。

高雄有民眾騎車後座載著1隻狗，還牽著4隻狗跑，網友直呼是另類「雪橇犬」。圖／翻攝自社會事新聞影音
高雄有民眾騎車後座載著1隻狗，還牽著4隻狗跑，網友直呼是另類「雪橇犬」。圖／翻攝自社會事新聞影音

人行道 動保法 寵物 車主

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