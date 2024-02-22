以為兒子遭霸凌！台中一家長帶武士刀等入校 被告恐嚇送辦

台中市鄭姓家長不滿讀小學五年級的兒子疑遭同學言語霸凌，上午去學校協調時，因情緒激動拿了一個黑色長型袋子拍桌，說自己不是好欺負的。校長和參與協調家長心生恐懼下，立即報案。警方到場將他帶離現場，並在學校警衛室打開袋子，發現裡面竟有未開鋒的武士刀1把和及高爾夫球桿1支，將他帶回偵辦後依恐嚇罪和妨害自由嫌移送法辦。

據了解，事件起因於鄭姓男子（32歲）的兒子兩天前放學時，鄭的妹妹去接姪子時，以為聽到其他同學好像用言語說他姪子不是。鄭聽說後，要求學校應查明，但學校調查後認為應是誤會，今請鄭和另4位家長一起到校協調，同時向大家說明。

未料，鄭到場時，背了一個黑色袋子，因誤會學校沒積極處理，頻生氣拍桌。校方擔心這樣下去恐有意外，決定報案。

協調地點是在學校二樓的校史室，學校學務處同步亦啟動平日預防外力入侵的演練，用廣播通知各班教室緊閉門窗，以免遭到危害；師生一度頗為緊張。

警方偵訊時，鄭男對為何帶了武士刀和高爾夫球桿去學校，說不出所以然。警方以校方和另4位家長均以心生畏懼，堅持提告，因此依恐嚇和妨害自由罪嫌將他移送法辦。 鄭姓男子的黑色長型袋子裡裝了武士刀和高爾夫球桿。圖／民眾提供 鄭姓男子拿這個黑色長型袋子拍桌，讓家長和校方人員心生恐懼。圖／民眾提供

【中央社台中22日電】

台中市鄭姓男子懷疑孩子在學校遭霸凌，今天在某國小參加協調會時，竟持武士刀等物到場揮舞，警方趕到現場鄭男才緩和情緒，員警將他帶回警局調查，全案依恐嚇罪嫌送辦。

某國小校方發布新聞稿表示，20日放學時間，校方接獲鄭姓家長電話，表明希望協助處理孩子在學校內遭霸凌及排擠事件，經學務處及導師了解事情發生過程後，今天邀集雙方學生及家長至學校參加協調會。

校方指出，協調會上午10時30分在校內進行，不料會議一開始，鄭姓家長亮出武士刀、高爾夫球桿等物，並有敲打桌子、窗戶及辱罵與會人員等狀況。據了解，有教師擔心發生危險，立即要求其他教室鎖上門窗。

校方避免衝突擴大，立即報警處理，經警方到場後，鄭男才緩和情緒，員警也協助校方釐清事件，經雙方學生道歉後，事件才落幕。

台中市政府警察局表示，警方上午獲報某國小有家長攜帶刀械入校，立即派員到場處理，涉案的鄭男在警方到場後態度配合，經校方與其他家長提告，警方將32歲鄭男帶回警局偵辦，並查扣未開封武士刀與高爾夫球桿等物，全案詢問後依恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。