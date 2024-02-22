危險！豐原高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂 5名男女送醫
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，今天下午3點多不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫，分別送往台中慈濟醫院、豐原醫院，所幸4男、1女意識清楚，傷勢仍在釐清。這起意外發生原因，警消已介入調查釐清。
台中市消防局派遣石岡、豐南、潭子92、后里91、豐原91前往等共計5輛救護車前往救護。
台中市消局指出，高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂，導致車內的4名男子、1名女子受傷、無人員受困車內，均可自由行動、意識清楚，3人送往潭子慈濟醫院、2人送往豐原醫院。
豐原醫院表示，82歲趙男右上臂骨折、右側胸肋骨2處骨折、左額、左手臂擦傷、左背痛，無生命危險：63歲黃女右大腿、左腳踝左側肋骨痛，無生命危險。
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