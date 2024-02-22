快訊

獨／教室不給用！台體大學生控校方為賺錢毀約來陰的 80人揚言休學

酒駕累犯定義下修！2次以上可吊銷駕照 3月起須做酒癮評估治療

台日混血女星被傳是Toyz「未婚7」交往中？露面親吐2人關係

危險！豐原高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂 5名男女送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，今天下午3點多不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫，分別送往台中慈濟醫院、豐原醫院，所幸4男、1女意識清楚，傷勢仍在釐清。這起意外發生原因，警消已介入調查釐清。

台中市消防局派遣石岡、豐南、潭子92、后里91、豐原91前往等共計5輛救護車前往救護。

台中市消局指出，高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂，導致車內的4名男子、1名女子受傷、無人員受困車內，均可自由行動、意識清楚，3人送往潭子慈濟醫院、2人送往豐原醫院。

豐原醫院表示，82歲趙男右上臂骨折、右側胸肋骨2處骨折、左額、左手臂擦傷、左背痛，無生命危險：63歲黃女右大腿、左腳踝左側肋骨痛，無生命危險。

台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供
台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫。圖／台中市消防局提供

台中市 骨折

延伸閱讀

影／台中豐原倉庫突起火！晚餐時間鳴笛聲呼嘯而過 住戶紛紛議論查看

豐原國民兒童運動中心今上梁 力拚明年初驗收、暑假啟用

影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

豐原男子墜樓送醫 潭子印尼移工在3樓與消防員僵持中

相關新聞

影／台電工人遭高壓電觸擊失去意識 送彰基搶救中

台電30歲紀姓工人，今天上午在彰化縣和美鎮彰美路搭升空車裝置開關時，不慎遭1萬1000伏特高壓電電擊傷，當場失去意識也無...

危險！豐原高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂 5名男女送醫

台中市豐原區高爾夫球場接駁球友的纜車，今天下午3點多不明原因發生軌道車鋼索斷裂，造成5名男女受傷送醫，分別送往台中慈濟醫...

防屏東明揚爆炸案重演 新北消防局赴化學工廠實兵演練

屏東明揚公廠去年發生重大火警，釀成10人死亡、111人受傷的慘劇。為加強救災人員對於化學工廠搶救的應變能力，新北市消防局...

桃園蘆竹死亡車禍！2寶爸騎車遭撞 獨留孕妻、3歲女兒

桃園市蘆竹區昨上午發生一起死亡車禍，一名男騎士行經南青路與富昌街口時，與一輛要右轉的小客車發生碰撞，導致傅男重傷倒地死亡...

宜蘭三星鄉民怨深夜鞭炮隆隆 執法人員無奈嘆舉證難

過年期間許多人返鄉或到東部遊玩會放鞭炮、煙火慶祝，卻有部分人士不知自愛，宜蘭三星鄉多名民眾反應，年假晚上超過10時仍有人...

影／南投自撞卡聯結車底...車頭全爛 駕駛慘死

南投草屯昨發生一起死亡車禍，年約六旬的鄭姓男子駕駛黑色BMW轎車，行經當地墩煌路一段時，直接撞上停靠路旁的聯結車，撞擊力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。