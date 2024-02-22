神明也敢騙！假進香團惡作劇 害寺廟浪費百人伙食

位於新竹縣知名宗教聖地五指山上的灶君堂接到詹姓男子稱有百人進香團要在隔天前往進香，叮囑廟方準備住宿及伙食，未料騙局一場，害得廟方準備的百人齋菜全都浪費當廚餘，竹東警分局前天將詹男拘提到案，他辯稱是喝醉酒惡作劇，全案依涉嫌詐欺及毀損罪送辦。

據了解，家住灶君堂前方的詹姓男子，因懷疑廟方侵占祖產土地，多次到廟內鬧事，去年9月29日更以家中電話去電廟方，謊稱有3台遊覽車、117人的進香團要在隔天進香，要廟方提前準備好百人的膳房住宿及素食餐點。

因該月期間為寺廟主祀神明灶君爺誕辰前後，往年都是進香高峰，廟方不疑有他，特別安排膳房及伙食要接待進香團，未料約定時間一到根本沒人，驚覺受騙，立刻報警並將來電號碼提供警方追查，赫然發現就是多次鬧事的詹姓男子所為。

廟方指出，為了迎接百人進香團，他們還安排3餐，先投入5萬元的食材費準備，沒想到統統報銷，只能當作廚餘，警方循線找上詹男時，卻發現他不在家中，跑去離島馬祖「避風頭」。

過年期間詹男回到竹東團圓，嗜酒如命的他過年期間喝下至少80瓶以上的米酒，前天才走在路上要去買酒，正好被員警發現行蹤將他帶回。

詹男坦承電話訂餐是他所為，但堅持真的有朋友的百人進香團要前往灶君堂住宿參香，並非子虛烏有，但為何人沒有出現，他也不知道，至於跑去馬祖純粹是去工作，並非跑路。