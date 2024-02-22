獨／孟加拉籍男遭6同鄉毆跑警所求救 一查7人「全逾期居留」

一名孟加拉籍男子日前介紹同鄉6男到工地打臨工，卻沒收到薪水。昨天晚上7人在新北市泰山區一家孟加拉餐廳巧遇，6人質問向他討薪水，雙方爆發口角。過程中6人痛毆1人，孟加拉男衝濤派出所求援，沒想到，警方一查7人全都逾期居留，今早循線帶回7人，目前正在派出所偵詢中。

據了解，孟加拉籍男子奧斯曼（42歲、音譯）多年前馳光觀簽證來台後便失聯逾期居至今，他四處躲藏在工地打臨工維生。日前他介紹索海爾（35歲、音譯）、希穆爾（36歲、音譯）、沙米姆（36歲、音譯）、薩哈布德克（31歲、音譯）、考薩爾（31歲、音譯）、哈桑（24歲、音譯）等6名同鄉到工地打臨工，不料工作結束6人卻未領到工資，雙方烙下心結。

昨天晚上8時30分左右，奧斯曼前往新北市泰山區明志路三段一家孟加拉特色餐廳，遇上同鄉6人，雙方再因薪水一事起口角，過程中，索海爾等6人痛毆奧斯曼一頓，導致奧斯曼臉部、肢體多處紅腫。奧斯曼人單勢孤，趁隙衝出店外跑至離店130公尺的派出所求援。