桃園糊塗媳婦買便當騎車去走路回 婆婆一問沒想起...以為車被竊

桃園市大園區一名陳姓婦人昨晚返家時，發現媳婦應該停在家門口的機車竟不翼而飛，急忙報警求助，員警獲報後調閱監視器查詢機車行車軌跡，沒多久就在附近的便當店找到遺失的機車，結果竟是陳婦的媳婦中午買完便當就走路回家，忘了將車騎回，烏龍一場。

大園分局表示，陳姓婦人昨晚6點多回家時，發現媳婦的機車沒有停在家門口，於是打電話向她詢問，沒想到媳婦卻說她今天都沒有騎車，中午出門後就沒有回家，讓陳婦聽了相當慌張，趕緊向警方報案稱機車被偷。

員警獲報後調閱周邊監視器，卻發現陳婦媳婦中午有騎車出門，研判應該是一場誤會，進一步查詢機車行車軌跡，在附近加強搜尋，果然在距離陳婦住家約100公尺的便當店門口，找到該輛遺失的機車。