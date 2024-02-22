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桃園糊塗媳婦買便當騎車去走路回 婆婆一問沒想起...以為車被竊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名陳姓婦人昨晚返家時，發現媳婦應該停在家門口的機車竟不翼而飛，急忙報警求助，員警獲報後調閱監視器查詢機車行車軌跡，沒多久就在附近的便當店找到遺失的機車，結果竟是陳婦的媳婦中午買完便當就走路回家，忘了將車騎回，烏龍一場。

大園分局表示，陳姓婦人昨晚6點多回家時，發現媳婦的機車沒有停在家門口，於是打電話向她詢問，沒想到媳婦卻說她今天都沒有騎車，中午出門後就沒有回家，讓陳婦聽了相當慌張，趕緊向警方報案稱機車被偷。

員警獲報後調閱周邊監視器，卻發現陳婦媳婦中午有騎車出門，研判應該是一場誤會，進一步查詢機車行車軌跡，在附近加強搜尋，果然在距離陳婦住家約100公尺的便當店門口，找到該輛遺失的機車。

警方致電陳婦媳婦詢問，她才想起早上騎車到市場買菜，接著去便當店買午餐，一時忘了自己有騎車便直接走路回家，原本還以為機車真的遭竊，心情相當低落，幸好有員警積極協尋，讓她的機車失而復得，非常感謝警方的幫忙。

警方獲報後調閱監視器，發現是陳婦的媳婦中午把車騎到便當店，結果忘記騎回家。記者周嘉茹／翻攝
警方獲報後調閱監視器，發現是陳婦的媳婦中午把車騎到便當店，結果忘記騎回家。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園一名陳姓婦人昨晚返家時找不到機車，警方一查發現是烏龍一場。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園一名陳姓婦人昨晚返家時找不到機車，警方一查發現是烏龍一場。記者周嘉茹／翻攝

便當 媳婦 監視器

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