桃園糊塗媳婦買便當騎車去走路回 婆婆一問沒想起...以為車被竊
桃園市大園區一名陳姓婦人昨晚返家時，發現媳婦應該停在家門口的機車竟不翼而飛，急忙報警求助，員警獲報後調閱監視器查詢機車行車軌跡，沒多久就在附近的便當店找到遺失的機車，結果竟是陳婦的媳婦中午買完便當就走路回家，忘了將車騎回，烏龍一場。
大園分局表示，陳姓婦人昨晚6點多回家時，發現媳婦的機車沒有停在家門口，於是打電話向她詢問，沒想到媳婦卻說她今天都沒有騎車，中午出門後就沒有回家，讓陳婦聽了相當慌張，趕緊向警方報案稱機車被偷。
員警獲報後調閱周邊監視器，卻發現陳婦媳婦中午有騎車出門，研判應該是一場誤會，進一步查詢機車行車軌跡，在附近加強搜尋，果然在距離陳婦住家約100公尺的便當店門口，找到該輛遺失的機車。
警方致電陳婦媳婦詢問，她才想起早上騎車到市場買菜，接著去便當店買午餐，一時忘了自己有騎車便直接走路回家，原本還以為機車真的遭竊，心情相當低落，幸好有員警積極協尋，讓她的機車失而復得，非常感謝警方的幫忙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言