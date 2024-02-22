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影／高雄女騎士不適倒地遺憾不治 3路人英勇搶救成在地佳話

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄65歲劉姓婦人昨天上午6時許騎車行經岡山區大仁路時，突然驟停路中，之後連人帶車摔倒在地，後方3名路過民眾發現，有人趕緊報警，有人打橫自己的機車，避免傷者二次車禍，並立即以心肺復甦術施以搶救，不幸的是，劉婦經送醫後仍宣告不治，但3名路人的英勇行為，已成為在地佳話。

救護員接手替劉婦按壓心肺復甦術，經20分鐘後送醫搶救，可惜仍不治。記者古和純／翻攝
救護員接手替劉婦按壓心肺復甦術，經20分鐘後送醫搶救，可惜仍不治。記者古和純／翻攝

昨天有網友在臉書地方社團表示，派出所向他調閱監視器，要釐清一起車禍案件。畫面中，3人自發性守護車禍傷者，其中一名戴著安全帽的女子，沈姓女子才剛送完孩子上學，一看傷者倒地，把自己的機車打橫，避免傷者再受傷害，並為傷者實施心肺復甦術搶救整整11分鐘，直到救護人員接手才離開。

「台灣最美的風景，是人無誤！」貼文者看完監視器影片後，把這個事蹟寫在在地臉書社團，結尾還為這三名默默付出的無名的英雄，比了三個讚，而這篇貼文有不少留言及網友按讚，其中有認識按壓CPR女子的網友，引出當事人來說明當下情況。

岡山分局指出，檢方已相驗完畢，劉婦當下因身體不適，才會突然驟停路中發生憾事，整起車禍無其他外力介入。

這起臉書貼文引來熱議，就連當事人也留言說明。圖／取自臉書社團「我是岡山人（北高雄）」
這起臉書貼文引來熱議，就連當事人也留言說明。圖／取自臉書社團「我是岡山人（北高雄）」
劉婦倒地後，車上物品也散落在地。記者古和純／翻攝
劉婦倒地後，車上物品也散落在地。記者古和純／翻攝

岡山 車禍

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