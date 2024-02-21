疑從雜草堆引燃大火…台南建材工廠火勢延燒至廠房 濃煙蔽天消防忙灌救
台南安定港口里一處工廠下午傳出火警，火勢疑似從外頭雜草堆引燃廠方空地堆置的木棧板，一發不可收拾，火勢順著聯通廠房延燒，濃密的黑煙不停向上竄，南市消防局出動18車37車全力灌救，在傍晚5時14分控制火勢，但因廠房堆置木質物品，仍持續悶燒，警消也持續戒護中。
台南市消防局21日下午3時41分接到報案，安定區港口一處建材工廠傳出火警，由安定分隊先行前往，出勤途中就看到黑色濃煙竄上天際，又緊急請求後續梯次支援，消防局再增派南科、新市、麻豆、佳里、永康、安南、新化等分隊人車馳援，共計出動18車37人。
消防人員到場時已經全面燃燒，火勢猛烈，立刻前後包抄布起水線滅火，但廠房內都存放易燃材質，延燒迅速，工廠的兩間鐵皮倉庫屋頂被燒到鐵皮凹陷，另一側還有別家工廠，所幸防護得宜未被波及。
火勢目前已經控制，但仍在悶燒中，警消持續滅火中，據了解，該處多為農地工廠，疑似附近農田燃燒雜草，火星點燃木棧板才引發火警，詳細起火原因仍有待調查。
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