快訊

桌球世團賽／林昀儒扛2勝、高承睿關門 男團取奧運資格

美第4大家族女婿磕頭拜年 王偉忠滿意「擬好遺產分配」

大樂透2連摃！下期頭獎上看1億 春節大紅包只剩21組

疑從雜草堆引燃大火…台南建材工廠火勢延燒至廠房 濃煙蔽天消防忙灌救

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南安定港口里一處工廠下午傳出火警，火勢疑似從外頭雜草堆引燃廠方空地堆置的木棧板，一發不可收拾，火勢順著聯通廠房延燒，濃密的黑煙不停向上竄，南市消防局出動18車37車全力灌救，在傍晚5時14分控制火勢，但因廠房堆置木質物品，仍持續悶燒，警消也持續戒護中。

台南市消防局21日下午3時41分接到報案，安定區港口一處建材工廠傳出火警，由安定分隊先行前往，出勤途中就看到黑色濃煙竄上天際，又緊急請求後續梯次支援，消防局再增派南科、新市、麻豆、佳里、永康、安南、新化等分隊人車馳援，共計出動18車37人。

消防人員到場時已經全面燃燒，火勢猛烈，立刻前後包抄布起水線滅火，但廠房內都存放易燃材質，延燒迅速，工廠的兩間鐵皮倉庫屋頂被燒到鐵皮凹陷，另一側還有別家工廠，所幸防護得宜未被波及。

火勢目前已經控制，但仍在悶燒中，警消持續滅火中，據了解，該處多為農地工廠，疑似附近農田燃燒雜草，火星點燃木棧板才引發火警，詳細起火原因仍有待調查。

台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝
台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝
台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝
台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝
台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝
台南安定一家工廠下午發生大火，因內部堆置木質物品，火勢雖已控制但廠房仍持續悶燒。記者莊曜聰／翻攝

台南 農地工廠

延伸閱讀

高雄玉竹商圈冒大火！疑大量回收物釀禍「燒毀平房」 屋主住院逃過一劫

濃濃黑煙竄出！桃園織布染整工廠傳火警 消防人員灌救中

基隆市公布新任消防局長！前局長陷婚外情疑雲請辭 由北市消防局副局長接任

濃煙殃及嘉縣…湖子內環保用地再爆火警「延燒21小時」 翁章梁籲嘉市檢討

相關新聞

銀髮旅行團賞櫻遇驚魂！13人自司馬庫斯返程突上吐下瀉 68歲男無力倒地

新竹縣知名賞櫻景點司馬庫斯今晚傳出有一行來自台中的18人賞櫻團，賞完櫻正準備返程下山時，陸續出現中毒、上吐下瀉，甚至有民...

高雄玉竹商圈冒大火！疑大量回收物釀禍「燒毀平房」 屋主住院逃過一劫

高雄市新興區玉竹商圈今晚發生火警，火勢猛烈燒毀平房，消防局動員10多支分隊趕赴火場搶滅火勢，約1小時撲滅火苗，未造成傷亡...

疑從雜草堆引燃大火…台南建材工廠火勢延燒至廠房 濃煙蔽天消防忙灌救

台南安定港口里一處工廠下午傳出火警，火勢疑似從外頭雜草堆引燃廠方空地堆置的木棧板，一發不可收拾，火勢順著聯通廠房延燒，濃...

11車連環追撞車禍！宜蘭冬山鄉砂港逾10人輕中傷 陸續送醫

宜蘭冬山鄉砂港晚間連環車禍，珍珠一路和永美路交叉路口下午5時46分許，1輛拖板車和10輛自小客車連環追撞，消防局獲報派出...

濃濃黑煙竄出！桃園織布染整工廠傳火警 消防人員灌救中

桃園楊梅新榮路上一間織布、染整工廠，今晚7時5分許傳出火警，現場1樓有濃濃黑煙及火蛇竄出，天空宛如夕陽般名明亮，許多民眾...

1300萬現金擺木箱欲娶媳 過完年返家驚遭竊…警比對DNA逮樓下鄰居

新北市板橋區1名38歲林姓女子春節期間返回南部過年，12日北上返回板橋住處時驚見存放在上鎖箱子內的1300萬現金遭竊，立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。