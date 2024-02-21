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凌晨花蓮北回歸線攤商突失火 美食攤位燒到剩骨架…私人土地無法可罰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮豐濱鄉北回歸線紀念碑靠海的路邊有6家攤商，販售飛魚卵香腸等小吃，吸引觀光客邊吃邊玩，沒想到今天凌晨突然發生火災，攤位燒得只剩骨架。由於該處是私人土地，即使攤位擋住風景，但管理機關無法可罰，如今生財工具全毀，讓攤商非常難過，鄉公所研擬發放急難紓困金，幫忙度過難關。

花蓮縣消防局指出，今天凌晨3時許獲報，台11線北回歸線東側發生火警，隨即派遣豐濱車組出動打火，消防員抵達現場時，火勢已全面燃燒，順利在半小時後撲滅火勢。燃燒面積約50坪，無人員傷亡，火災起火原因，尚待相關單位調查釐清。

遭受祝融的地方原先有一排部落飲食攤，平時販售原住民族特色小吃，這次卻全部燒毀，業者今天到現場盤點災情，看見冰箱、鍋爐與攤位棚架等生財工具均已毀損，感到相當難過。豐濱鄉長邱福順也到場慰問，研擬發放急難紓困金。

東部海岸國家風景區管理處花蓮管理站主任李枝花說，北回歸線紀念碑東側是私人地，不是公有地，早期以為這些攤販占據公路局的地，不過沒有占用；由於是私人土地，東管處、縣府也無法可管。自己很驚訝攤位失火，想起這2天風很大，有可能一點火苗就釀成大火。

花蓮縣府觀光處商業管理科長徐竹安表示，由於攤商是在私人土地上，除非占用道路或公有地，或違反用地規定等，才有辦法取締。

花蓮台11線豐濱鄉北回歸線公園對面部落飲食攤今天凌晨遭祝融，且消防人員抵達現場時火勢已全面燃燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮台11線豐濱鄉北回歸線公園對面部落飲食攤今天凌晨遭祝融，且消防人員抵達現場時火勢已全面燃燒。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮豐濱鄉北回歸線紀念碑靠海的路邊有6家攤商，販售飛魚卵香腸等小吃，沒想到今天凌晨突然發生火災，攤位燒得只剩骨架。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉北回歸線紀念碑靠海的路邊有6家攤商，販售飛魚卵香腸等小吃，沒想到今天凌晨突然發生火災，攤位燒得只剩骨架。圖／豐濱鄉公所提供

如今生財工具全毀，讓攤商非常難過，豐濱鄉長邱福順（前右一）今天到場慰問。圖／豐濱鄉公所提供
如今生財工具全毀，讓攤商非常難過，豐濱鄉長邱福順（前右一）今天到場慰問。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉北回歸線紀念碑東側私有地上，共有6攤位的部落美食攤，如今全被燒毀。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉北回歸線紀念碑東側私有地上，共有6攤位的部落美食攤，如今全被燒毀。圖／豐濱鄉公所提供

小吃 火災 花蓮

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