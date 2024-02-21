預約高檔伴遊妹卻想「白嫖」 男心虛想跑反遭經紀痛毆

陳姓男子透過林姓經紀指名要找高檔「伴遊妹」，林男通知盧女到高雄某摩鐵赴約，盧到場後要陳男支付3萬6000元，沒料陳卻偽造匯款紀錄，因公司都未收到款項，陳又堅稱已匯款，盧女找上林男幫忙，陳「白嫖」失敗想要逃跑，反被林男痛毆成傷，檢方偵結後依傷害罪起訴林男。

檢方調查，前年5月11日下午3點多，陳姓男子找上林姓經紀，要林男指派顏值、身材都高檔的伴遊妹出外陪他玩。

林男掛掉電話後，指派27歲盧姓女子到摩鐵開好房間等陳男，陳男抵達後，盧以伴遊費每小時6000元、5小時共3萬元，加上開房費6千元，要求陳男先支付3萬6千元，兩人再進行後面的交易。

陳男當場拿出手機網銀操作匯款，利用預約轉帳功能營造出匯款成功，再把截圖傳給盧女觀看，事後再取消匯款，盧女看到截圖通知公司，沒料公司卻一直無收款紀錄，因陳堅稱以匯款，於是由林姓男子前往摩鐵確認。

陳男見林男到場後，擔心「白嫖」計畫被拆穿，心虛想落跑，結果被林男攔住，林男見陳男想要「白嫖」，將他壓制後痛毆，陳男脫困後，報警向林提告殺人未遂、妨害自由等罪。

檢警偵查時，林男辯稱他只是要陳男留下來把話說清楚，是陳男看到他就拔腿就跑，最後自己跌倒才受傷，他根本沒有動手打人。

檢方勘驗現場監錄畫面，發現林男確實有出手制伏住陳男，把他壓制在地等警方到來，不過當時陳男是自行掙脫，事後打電話叫計程車離去。

檢方認為陳男行動並未被人控制，林不構成妨害自由罪，至於他身上的傷勢都不是出現在致命部位，僅能算構成傷害罪，偵結後依傷害罪嫌將林男起訴，妨害自由部分則不起訴。