台中男公關借數十萬未還 遭酷似「韓星」前輩菸灰缸K凹頭致死

台中市年約20多歲的王姓男子向同行李姓男子借款數次，有數十萬元的債務糾紛，今年1月12日，李等人相約王在北區一間招待所內談判，雙方因談不攏，王被帶到小房間內，遭李男等人持菸灰缸攻擊頭部，王頭部被打至凹陷變形，送醫急救，警方隔天鎖定涉案的李男、王男到案，依重傷害罪移送台中地檢署，因王在1月底不治，李、王被檢方聲押獲准，改依傷害致死罪方向偵辦。

經查，王姓男子（22歲）從事男公關，與另名外型酷似韓國藝人李到晛的李男是前後輩關係，王在任職期間，有向李男借款數十萬元，借款因利滾利，累積至數百萬元，因王遲未歸還欠款，雙方約在今年1月12日，在北區一間招待所內談判，甚至還要求王父「子債父償」，王被李等人帶到一間小房間內，以菸灰缸等器具，攻擊頭部，要求還款，王重傷後被送醫治療。

警方據報在隔天帶回涉案的李姓（30歲）、吳姓男子（30歲），二人對於案情內容供述不一，警方先依重傷害罪，將二人移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准，王因急救一周後，因傷勢過重，仍宣告不治，因全案尚未偵結，檢方將轉依傷害致死罪方向偵辦。

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