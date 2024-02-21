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高雄男路上偷機車懸掛食品 特殊髮型髮色曝竊行

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄高姓男子涉嫌偷走他人吊掛在機車上的食品，被商家監錄系統錄下過程，他以為事隔4月已沒人追究，但是，他斑白的髮型早已令員警印象深刻，就因這席髮型，躲不過官司纏身。

據了解，高姓男子（62歲）在去年10月初，騎腳踏車經過高雄市前金區六合二路，因蘇姓男子（39歲）將2袋罐頭、速食麵和飲料掛在機車上，停車在路邊，他見這2袋商品起歹念，鬼鬼祟祟靠近蘇的機車，涉嫌偷走商品逃逸。

蘇姓男子報警後，警方調閱路旁商家監錄影像，警方說，因新興警分局前金分駐所警員黃騰緯從警前就讀藝術科系，受過人像素描訓練，對影像中高姓男子的髮型印象深刻，就這個印象，認出高姓男子涉案。

2月17日晚間，警方巡邏經過前金區市中一路與旺盛街口，黃騰緯見騎著腳踏車的高姓男子在路上閒晃，便因見到高的那席頭髮攔下他查證，黃騰緯對他示出監錄影像，他才坦承涉案，但食品早已經吃光。全案依竊盜罪嫌移送法辦。

高姓男子在路上涉嫌偷他人吊掛機車上的食品。記者林保光／翻攝
高姓男子在路上涉嫌偷他人吊掛機車上的食品。記者林保光／翻攝
高姓男子涉嫌偷他人吊掛機車上的食品，因這頭髮型令他躲不過警方查緝。記者林保光／翻攝
高姓男子涉嫌偷他人吊掛機車上的食品，因這頭髮型令他躲不過警方查緝。記者林保光／翻攝

竊盜 髮型

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